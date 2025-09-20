Pravoslávna cirkev Ukrajiny či Ukrajinská pravoslávna cirkev? Na východe sa bojuje aj o veriacich

V blízkosti krvavých bojov medzi ukrajinskými a ruskými silami na východe Ukrajiny súbežne prebieha iný druh konfliktu – boj o duše veriacich.
Dve konkurenčné pravoslávne cirkvi – jedna založená s podporou ukrajinskej vlády v roku 2018 a druhá staršia, viazaná na Moskvu – súperia o stúpencov v meste Kramatorsk, približne 20 kilometrov od frontovej línie.
FSB pod rúškom cirkvi
Kyjev sa snaží zakázať Ukrajinskú pravoslávnu cirkev naviazanú na Moskvu, obviňujúc ju z ruského vplyvu a označujúc mnohých jej kňazov za ruských agentov. Väčšina Ukrajincov prešla do novovzniknutej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. Niektorí na východe, najmä starší rusky hovoriaci farníci, však váhajú.
Arcikňaz Oleksandr Tkačuk z Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny vyzýva veriacich, aby sa mali na pozore pred „falošnými cirkvami a prorokmi“. Je presvedčený, že jeho rival, Ukrajinská pravoslávna cirkev napojená na Moskvu, je nástrojom Kremľa. Označil ju dokonca za „FSB pod rúškom cirkvi“.
Ruská invázia v roku 2022 prinútila mnohých Ukrajincov prerušiť vzťahy so všetkým, čo sa spájalo s Moskvou. Minulý rok 56 percent populácie uviedlo, že patrí k novšej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, kým šesť percent sa hlásilo k Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi napojenej na Moskvu. Pre porovnanie, v roku 2020 to bolo 34 percent, resp. 15 percent.
V Kramatorsku však väčšinu veriacich tvoria starší ľudia, často nostalgickí za sovietskou érou, keď mali mnohí pomerne dobré platy v uhoľných baniach v regióne. Arcikňaz Tkačuk, ktorý je proeurópsky orientovaný, tak vo svojom rodnom meste vyniká. Má na sebe tričko a je oholený – v ostrom kontraste s typickými dlhými vlasmi a bradami, ktoré nosí väčšina kňazov druhej cirkvi.
Väzby s Ruskom vraj prerušili
Ukrajinské úrady od začiatku vojny začali trestné stíhania voči 180 kňazom Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi pre podozrenie z ruskej špionáže. Ukrajinská pravoslávna cirkev však tvrdí, že vojnu odsudzuje a prerušila väzby s Ruskou pravoslávnou cirkvou, ktorá označila inváziu za „svätú vojnu“.
Kňaz ukrajinskej armády Oleh však vyjadril presvedčenie, že Rusko využíva cirkev ako politický nástroj na ovplyvňovanie verejnej mienky. Mladý 22-ročný Roman Salnykov, ktorý pricestoval z Kyjeva, aby zažil atmosféru vojny v Kramatorsku, zasa povedal, že navštívil obe cirkvi a nevidí medzi nimi výrazný rozdiel, okrem rozdielov v samotných kňazoch.