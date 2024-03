Práca, ktorá má budúcnosť a bude vás baviť? Pracujte na IT projektoch od Scheidt & Bachmann

Starší ako Coca-Cola a inovatívni v riešeniach pre mobilitu! Spoločnosť Scheidt & Bachmann je na trhu viac ako 150 rokov a pomáha ľuďom spoznávať svet. Ak ste niekedy cestovali vlakom po Slovensku či americkom Bostone, tankovali v Mníchove či Manile, alebo ste svoje auto nechali zaparkované na letisku v Las Vegas, s ich produktmi ste sa určite stretli.

Budúcnosť mobility je pre túto spoločnosť jednoznačným cieľom. Oplatí sa však pre nich pracovať? Odpoveď je: Rozhodne! Viac dôvodov vám priblížime nižšie.

Veriť vlastným ľuďom sa oplatí

Určite ste sa stretli s tým, že veľké technologické spoločnosti s dlhodobou tradíciou celkom opomínajú ľudský faktor. Pre Scheidt & Bachmann je alfou a omegou ich podnikania. „Len vďaka zanieteniu a schopnostiam našich zamestnancov sme dokázali prekonať každú výzvu a neustále sa posúvať vpred,“ povedal Ing. Ján Krúpa, konateľ spoločnosti. Ak hľadáte miesto, kde si budú vážiť váš čas a schopnosti, práve ste ho našli.

Robte veci, ktoré dávajú zmysel

Predstavte si, že dokážete programovať skvelé veci a vaše schopnosti sú využité na programovanie niečoho, čo nikomu nepomáha. A potom si predstavte, že s rovnakým skill setom dokážete vytvárať produkty, ktoré ľuďom po celom svete uľahčujú život. V Scheidt & Bachmann sa viac ako 3 000 zamestnancov stará o bezpečné a rýchle cestovanie ľudí z celého sveta, pretože veria, že dostať vás z bodu A do bodu B je tá najdôležitejšia úloha. A darí sa im to už 150 rokov.

Foto: Scheidt & Bachmann

Rodinná firma je lepšia ako korporát

Scheidt & Bachmann je rodinnou firmou. Nie je to akciovka, ani korporát. Na zamestnancoch im záleží, preto sa k nim správajú ako k členom rodiny. Môžete sa tešiť na ľudský prístup, uvoľnenú pracovnú atmosféru, parádne firemné eventy, ale aj extra dni voľna pre rodičov prvákov, za dosiahnuté vzdelanie či počet odpracovaných rokov. Za lojalitu vás odmenia tiež, pretože si vážia váš čas aj schopnosti.

Práca, v ktorej budete rásť

Ak hľadáte spoločnosť, v ktorej vám pomôžu zlepšovať sa a napredovať, ste v Scheidt & Bachmann správne. Pre svojich zamestnancov organizujú jazykové kurzy (pretože kolegovia sú aj medzinárodní), soft skillové kurzy (pretože tie potrebuje každý, kto v práci prichádza do kontaktu s ľuďmi), odborné kurzy (pretože je dôležité, aby ste v práci profesionálne napredovali), firemné akcie a teambuildingy (pretože na kolektíve naozaj záleží), oslavy výročí (pretože spoločné míľniky treba oslavovať spolu ako v každej rodine) či športové podujatia (pretože v zdravom tele je zdravý duch – a ten sa sedením získava veľmi ťažko).

Vaše dobré skutky nezostanú bez povšimnutia

Ak niečo odovzdáte spoločnosti ako takej, spoločnosť Scheidt & Bachmann vám to vráti. Chodíte darovať krv? V ten deň nemusíte do práce. Spoločnosti záleží aj na prostredí, v ktorom žijete. Preto pomáha kultúrnym či občianskym organizáciám, neziskovkám, školám či rôznym znevýhodneným komunitám, ale podieľa sa napríklad aj na oprave Lietavského hradu.

V práci trávime tretinu nášho života. Všetci by sme mali pracovať v spoločnostiach, ktorým na nás a našom prostredí záleží. Ak robíte niečo, čo má vyšší zmysel, cítite sa lepšie a chodíte do práce radšej. Platí to aj pre zamestnancov spoločnosti Scheidt & Bachmann.

A že svoju prácu robia výborne, si každý deň pochvaľujú milióny ľudí vo viac ako 50 krajinách sveta. Tí všetci používajú systémy Scheidt & Bachmann. Nechajte ľudí spoznávať svet a vy sa staňte súčasťou veľkolepého projektu o bezpečnom a spoľahlivom cestovaní.

