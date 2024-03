Poznáte kvalitu vody vo svojej studni? Na Svetový deň vody vám ju v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zadarmo otestujú

Akreditované laboratóriá Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody zadarmo otestujú prinesené vzorky vody z domácich studní na tvrdosť a obsah dusičnanov. Ako informuje vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak, záujemcom zároveň ponúknu zľavu 50 percent na rozbor pitnej studničnej vody.

Vzorku vody je potrebné priniesť v piatok 22. marca, v čase od 8.00 do 15.00, do akreditovaného laboratória BVS na Bojnickej ulici v Bratislave.

Postup prinesenia vzorky

„Vzorku treba priniesť v maximálne trojdecilitrovej plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá,“ spresnil Stračiak. Voda zo studne by sa mala nechať aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby v nej nezostal žiaden priestor na vzduch.

Každá vzorka bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy na internetovej stránke bvsas.sk.

„Výsledky týchto dvoch meraní však nenahrádzajú spoplatnený rozbor vody v zmysle platnej legislatívy,“ doplnil hovorca BVS.

Dva balíčky so zľavou 50 percent

BVS pripravila tiež dva balíčky rozboru pitnej vody zo studne so zľavou 50 percent. Balíček 1 – Minimálna analýza kvality surovej vody ponúka v hodnote 95,10 eura a balíček 2 – Minimálna analýza kvality surovej vody + vybrané pesticídy ponúka v hodnote 287,10 eura.

„Odber vzorky vody podľa presného postupu si vykoná zákazník sám do vzorkovníc, ktoré si vyzdvihne v stanovenom termíne v budove laboratórií BVS,“ poznamenal Stračiak.

Podrobný rozpis ukazovateľov oboch balíčkov je uverejnený na stránke BVS. Podľa počtu prijatých žiadostí budú analýzy vzoriek realizovať priebežne, v termíne od 3. apríla do 3. júla. Vybraný balíček si bude možné si objednať od 18. do 22. marca elektronicky, vyplnením príslušného tlačiva, ktoré bude zverejnené od 18. marca na stránke BVS. Podpísané tlačivo je možné doručiť aj osobne do 22. marca.