Pozícia ženského futbalu na ostrovoch sa znova zlepšuje. Hráčky nebudú musieť popri futbale pracovať

V Anglicku sa od sezóny 2025/2026 po prvý raz zavádzajú minimálne platy pre hráčky v dvoch najvyšších úrovniach profesionálneho ženského futbalu – WSL a WSL 2. Ide o súčasť nových požiadaviek spoločnosti WSL Football, ktorá dohliada na ženské profesionálne ligy.
Práca na plný úväzok
Hoci konkrétna výška platu zatiaľ nebola zverejnená, bude sa odvíjať od veku hráčok, ligy, v ktorej pôsobia, a ich skúseností. Minimálna mzda má predstavovať „plný pracovný úväzok“ a presné rozpätie platov má byť známe po zverejnení aktualizovaných predpisov ku koncu sezóny. Informovala o tom britská televízia BBC.
V Česku ospevovaný, Calzonom ignorovaný. Slavia dotiahla prestup útočníka Prekopa
Odrazový mostík
„Myslíme si, že je to naozaj pozitívny krok. Máme totiž veľa hráčok, ktoré museli žonglovať s čiastočnými úväzkami a zároveň hrať futbal,“ uviedla prevádzková riaditeľka WSL Football Holly Murdochová. „Je veľmi, veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky naše hráčky mohli zarábať futbalom na plný úväzok. Povedala by som, že je to určitý odrazový mostík k ďalším zlepšeniam v budúcnosti.“
Kopačky a rukavice zadarmo
Kluby budú musieť zároveň spĺňať aj nové štandardy vysokovýkonného prostredia. V spolupráci so spoločnosťou Nike budú všetkým hráčkam bez sponzorskej zmluvy dodávané futbalové kopačky a brankárske rukavice. Zároveň vznikla spolupráca s nezávislou organizáciou Kyniska Advocacy, ktorá hráčkam poskytne dôvernú linku pre nahlasovanie problémov týkajúcich sa ich duševného a fyzického zdravia.
„Chceme sa uistiť, že naše futbalistky pripravujeme na život na ihrisku, a to ako psychicky aj fyzicky, tak aj mimo neho. Táto úloha je kľúčová.“