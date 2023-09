Použitie 363-ky pre Kaliňáka „vyzerá ako objednávka“, tvrdí Šeliga a podal rozklad na generálnu prokuratúru (video)

Predstavitelia strany Demokrati v štvrtok podali odvolanie, tzv. rozklad, v súvislosti „s rozhodnutím generálnej prokuratúry tajiť informácie o paragrafe 363 pre politicky exponované osoby.“

Žiadajú, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka zverejnil pokyn alebo splnomocnenie, na základe ktorého rozhodoval o použití paragrafu 363 pre exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek Jozef Sedlák. Kaliňák sa vďaka paragrafu 363 zbavil obvinenia v kauze podplácania bývalého šéfa daniarov Františka Imreczeho.

Na prípade veľa vecí „smrdí“

Podľa poslanca parlamentu Juraja Šeligu na celom prípade veľa vecí „smrdí.“ „Nebol tam zákonný podnet, na základe ktorého by mohol generálny prokurátor rozhodnúť. Bol tam nejaký starý podnet, ale nebol to zákonný podnet, keďže na súd už bola podaná žaloba. Rovnako, nerozhodoval generálny prokurátor, ale námestník, ktorý sa nezaoberá trestným právom,“ poukázal Šeliga.

Zároveň pripomenul, že generálna prokuratúra neštandardne rozhodovala bez vyžiadania si stanoviska špeciálnej prokuratúry. „Generálna prokuratúra veľmi proaktívne rýchlo išla na Najvyšší súd SR, aby si rýchlo vypýtala kópiu spisu, keďže už sa blížila lehota na rozhodnutie o 363-ke. Keď sme sa na to pýtali, generálny prokurátor štandardne strčil hlavu do piesku,“ povedal Šeliga.

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa preto pýtal, na základe čoho rozhodoval netrestný prokurátor a žiadal vidieť splnomocnenie pre Sedláka na rozhodnutie v tejto veci.

Generálny prokurátor sa tak rozhodol a bodka

„Odpoveď prišla taká, že nám vlastne nepovedia nič a že pán generálny prokurátor sa tak rozhodol a bodka, lebo bol na dovolenke a aj námestník Kandera bol na dovolenke,“ uviedol Šeliga.

Podľa neho celé použitie 363-ky pre Kaliňáka „vyzerá ako objednávka.“ Poukázal na to, že Žilinka sa teraz na sociálnej sieti obraňuje tým, že on s tým nič nemá, pretože v danej veci nerozhodoval. „Ale jedine generálny prokurátor je oprávnený rozhodnúť podľa 363 a on za to nesie zodpovednosť,“ tvrdí Šeliga.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zároveň upriamil pozornosť na to, že generálna prokuratúra nie je konzistentná vo svojej rozhodovacej činnosti. V minulosti odmietla rozhodnúť podľa paragrafu 363, kým nebolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe.

„Ten istý prokurátor v auguste 2021 zrazu rozhoduje, aj keď nie je vznesené obvinenie a zastavuje celé vyšetrenie, ktoré sa týka podozrenia z manipulácie spisov a vyšetrovaní a nahráva tak Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi a ďalším, ktorí to potom využívajú v politickom boji,“ skonštatoval Šeliga.

Nepochodila ani Čaputová

So žiadosťou o poskytnutie informácií nepochodila u Žilinku ani prezidentka Zuzana Čaputová. Tá ho ešte v marci tohto roka požiadala o zaslanie všetkých jeho rozhodnutí, respektíve rozhodnutí prvého námestníka, vydaných podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Generálny prokurátor to odmietol s odôvodnením, že prezidentka na to nemá právomoc. Čaputová sa preto obrátila na Ústavný súd SR.

„Najvyššiemu ústavnému činiteľovi tu povie nejaký úradník, že nič vám nedám, to kde sme,“ okomentoval to Šeliga, podľa ktorého treba zastaviť svojvôľu Žilinku, ktorý si robí, čo chce, bez toho, aby ho niekto kontroloval, aby niečo musel vysvetľovať a niekomu sa zodpovedal.

Demokrati sú presvedčení, že prezidentka by mala podať voči Žilinkovi disciplinárny návrh na najvyšší správny súd bez ohľadu na to, ako rozhodne Ústavný súd SR – už len preto, že každý musí byť kontrolovateľný.