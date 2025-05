Úvodný hrací deň MS v ľadovom hokeji 2025 nepriniesol žiadne prekvapenia a AI (umelá inteligencia) natipovala všetky zápasy správne, vrátane výhry Česka nad Švajčiarskom v predĺžení. Druhý hrací deň prináša hneď 6 zápasov. Prvé zápasy na šampionáte odohrá o 12:20 nováčik A kategórie Slovinsko proti Kanade a Nórsko s Kazachstanom. O 16:20 sa predstavia domáci Švédi proti Rakúsku a Nemecko vyzve druhého nováčika A kategórie, Maďarsko. Vo večerných zápasoch sa stretnú Francúzi s Lotyšmi a domáci Dáni proti Švajčiarsku, ktoré má za sebou ťažký zápas s Čechmi.

Už máte svoje tipy na výsledky dnešných zápasov? Našich 5 odborníkov na tipovanie tvorí 5 AI modelov (umelej inteligencie), ktorých sme sa opäť opýtali akým výsledkom sa skončia sobotné hokejové zápasy. Tipy Chat GPT o3 od OpenAI, Grok 3 od xAI, Geminy 2.5 PRO od Googlu, Claude 3.7 Sonet od firmy Anthropic a Perplexity R1 1776, ktoré využíva upravený model čínskeho DeepSeek, si môžete prečítať nižšie. Iba upozorňujeme, že pre zachovanie autenticity neupravujeme informácie, ktoré AI vygeneruje. Informácie, ktoré podáva môžu obsahovať zlé, vymyslené a nepravdivé informácie.

Obsah tohto článku má výlučne informačný a zábavný charakter. Predikcie a tipy na výsledky zápasov sú generované umelou inteligenciou a nemôžu byť považované za finančné alebo stávkové poradenstvo. SITA Slovenská tlačová agentúra nezodpovedá za žiadne rozhodnutia, finančné straty ani iné dôsledky vyplývajúce z použitia týchto informácií. Tipovanie môže byť rizikové. Zapájajte sa zodpovedne a len ak máte viac ako 18 rokov.

Čo sme sa opýtali AI umelej inteligencie? Dnes je 10. mája a Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku pokračujú ďalšimi 6 zápasmi. Ty si športový novinár ktorý píše analýzu pre športových fanúšikov. Zápasy: SKUPINA A 12:20 – Slovinsko – Kanada 16:20 – Švédsko – Rakúsko 20:20 – Francúzsko – Lotyšsko

SKUPINA B 12:20 – Nórsko – Kazachstan 16:20 – Nemecko – Maďarsko 20:20 – Dánsko – Švajčiarsko

Zber dát: Tímy, ktoré hrajú zápas

Zober do úvahy možnú únavu pri tímoch, ktoré hrali zápas predchádzajúci deň a ich výsledky na tomto šampionáte (MS v hokeji 2025).

Forma hráčov a tímov za posledné obdobie (od 1. januára 2025 do 10. mája 2025) a historické výsledky jednotlivých tímov (šampionáty 2023 a 2024 s vyšším dôrazom na šampionát v r. 2024) a prípadné prekvapenia, ktoré sa im stali počas zápasov na MS v ľadovom hokeji, ako napríklad prehry s outsidermi

História vzájomných zápasov na MS sveta v ľadovom hokeji za posledných 5 rokov (2020 – 2024)

Aktuálne informácie o zostavách – kto bude za tieto tímy hrať

Zdroje dát – Aktuálne predikcie stávkových spoločností, novinári, oficiálna stránka IIHF, stávkové spoločnosti, blogy, stránky hokejových zväzov, sociálne siete

Použi vyhľadávanie na webe s aktuálnymi informáciami, teda do 10. mája 2025 vrátane. Vyhodnotenie: Priprav krátku predikciu toho, akým výsledkom sa skončia zápasy, doplnenú o krátku analýzu, prečo tipuješ takýto výsledok.

Ak sa zápas skončí v predĺžení alebo nájazdami na brankára, uveď to v predikcii výsledku.

Výsledok uveď vo finálnej podobe kto dá koľko gólov.

Pri analýze využi všetky aktuálne dostupné informácie. Výstup: Pre každý tím použi podnadpis, aby bolo zreteľné štruktúrovanie.

Bez úvodu a záveru iba konkrétne a jasné informácie.

Krátke, detailné zhodnotenie, maximálne na 2 – 3 vety.

Výstup v slovenskom jazyku.

Daj si pozor na gramatické chyby.

Skratky slov použi len vtedy, ak ich následne vysvetlíš.

Nepoužívaj žargón ani slang.

Zdroje uveď až na konci celého výstupu.

MS v ľadovom hokeji 2025: Slovinsko – Kanada ( Skupina A 12:20)

Nováčik A kategórie MS v ľadovom hokeji Slovinsko sa vo svojom prvom zápase stretne hneď v úvode s vysoko favorizovanou Kanadou. Po zhodnotení všetkých faktov sú predikcie AI k Slovincom pomerne milosrdné.

Podľa Chat GPT obrovská kvalita Kanady nedá Slovinsku šancu

Kanada nastúpi s hviezdnou súpiskou NHL (National Hockey League) na čele s Nathanom MacKinnonom, ktorý už 9. marca 2025 prekročil hranicu 100 bodov v sezóne, kým Slovinci sú po postupe späť medzi elitov outsiderom. Kanaďania vyhrali všetkých päť vzájomných duelov na MS od roku 2020 – naposledy 5:2 v roku 2023 – a stávkové kancelárie ich favorizujú s hendikepom –1,5. Oba tímy 9. mája nehrali, takže rozhodovať bude najmä obrovská kvalitatívna prevaha Kanady. Predikcia výsledku: Slovinsko 2 – 6 Kanada.

Kanada prevalcuje Slovinsko hĺbkou kádra, tipuje Grok

Kanada je favoritom s dominantnou formou, titulom z MS 2024 a silnou zostavou s hráčmi ako Connor Bedard. Slovinsko síce prekvapilo remízou v 2022, no prehralo ostatné štyri vzájomné zápasy a po včerajšom zápase môže byť unavené. Predikcia: Kanada vyhrá 5:1 – Slovinsko môže skórovať, ale Kanada ich prevalcuje hĺbkou kádra.

Tímový výkon Slovinsko nezachráni, vyhrá Kanadská kvalita, tipuje Geminy

Kanada je jedným z top favoritov turnaja s mimoriadne kvalitným kádrom zloženým prevažne z hráčov NHL (National Hockey League). Slovinsko sa bude spoliehať na bojovnosť a tímový výkon, ale rozdiel v kvalite je značný, čo potvrdzujú aj historické výsledky, kde Kanada dominovala (napr. MS 2023: Kanada 5:2 Slovinsko). Predikcia výsledku: Slovinsko 1 – Kanada 6.

Podľa Claude, hviezdny tím kanady jednoznačne porazí Slovinsko

Kanada by mala jednoznačne zvíťaziť nad Slovinskom vďaka hviezdnemu tímu plnému hráčov z NHL na čele so Sidneym Crosbym a Nathanom MacKinnonom. Historické výsledky jasne hovoria v prospech Kanady, ktorá vyhrala posledné tri vzájomné zápasy vrátane víťazstva 5:2 z roku 2023. Slovinské nádeje spočívajú v disciplinovanej obrannej hre a výbornom výkone brankára. Predikcia: Slovinsko 1:5 Kanada.

Perplexity tipuje výhru Kanady

Kanada vstupuje do turnaja s výrazne silnejšou zostavou (Crosby, MacKinnon, Fleury) a v histórii MS dominuje (víťaz MS 2023). Slovinsko postráda hráčov z NHL a v posledných rokoch na šampionátoch neprekvapilo. Únava nehrá rolu – oba tímy hrajú prvý zápas v turnaji. Predikcia: Kanada vyhrá 4–1.

MS v ľadovom hokeji 2025: Nórsko – Kazachstan ( Skupina B 12:20)

Vo výsledku zápasu Nórska s Kazachstanom sa nevedeli zhodnúť ani modely umelej inteligencie. Potenciálne remízový zápas s predĺžením má mierneho favorita v Nórsku.

Chat GPT si myslí, že rozhodne prvý útok Kazachstanu a vyhrá

Vzájomná bilancia od roku 2020 je tesná (Nórsko 3 výhry, Kazachstan 2), čo naznačuje vyrovnaný zápas, a ani jeden tím neodohral duel 9. mája, takže únava nerozhoduje. Kurzy aj expertné analýzy mierne favorizujú Kazachstan pre rýchly prvý útok okolo Nikity Ševčenka a spoľahlivého brankára Andreja Šutova, preto očakávam rozhodnutie až v predĺžení. Predikcia výsledku: Nórsko 2 – 3 Kazachstan po predĺžení.

Grok tipuje, že nórska konzistentnosť vyhrá nad Kazachstanom

Nórsko, 12. na MS 2024, má navrch s tromi výhrami z piatich vzájomných zápasov, vrátane 4:3 v 2024. Obaja hrali včera a prehrali, no Nórsko s Matsom Zuccarellom má lepšiu formu než Kazachstan s KHL hráčmi. Predikcia: Nórsko vyhrá 4:3 – tesný duel rozhodne Nórska konzistentnosť.

Miernym favoritom je Nórsko, ktoré vyhrá, tipuje Geminy

Ide o dôležitý zápas pre oba tímy, ktoré sa často pohybujú na hrane postupu do štvrťfinále a boja o záchranu. Vzájomné zápasy bývajú tesné (MS 2024: Nórsko 2:0 Kazachstan; MS 2023: Kazachstan 4:3 po samostatných nájazdoch Nórsko). Miernym favoritom môže byť Nórsko, ktoré na poslednom šampionáte ukázalo o niečo stabilnejšie výkony. Predikcia výsledku: Nórsko 3 – Kazachstan 2.

Podľa Claude pôjde o vyrovnaný duel, rozhodne Nórsko v predĺžení

V zápase dvoch vyrovnaných súperov sa dá očakávať tesný súboj. V minulom roku na MS 2023 skončil Kazachstan v skupine B na 6. mieste so 7 bodmi, Nórsko tesne za ním na 7. priečke so 6 bodmi. Vzhľadom na dôležitosť zápasu v kontexte boja o záchranu by mohlo dôjsť k opatrnému úvodu a možno aj k predĺženiu. Predikcia: Nórsko 2:1 Kazachstan po predĺžení.

Perplexity tipuje tesnú výhru Nórska nad Kazachstanom

Napriek absencii hviezd Nórsko pravidelne poráža Kazachstan na MS (výhry 4:1 v 2022 a 3:1 v 2023). Kazachstan má problémy s obranou (na MS 2024 inkasoval 31 gólov v 7 zápasoch), čo môže využiť nórska útočná línia. Predikcia: Nórsko vyhrá 3–2.

MS v ľadovom hokeji 2025: Švédsko – Rakúsko ( Skupina A 16:20)

Po rozcvičke so Slovenskom by si domáci Švédi mali hladko poradiť aj s unaveným Rakúskom, ktoré siahalo na prekvapenie vo včerajšom zápase proti silnému Fínsku.

Chat GPT tipuje pohodlnú výhru Švédov

Obe mužstvá hrali aj 9. mája, pričom Švédsko deklasovalo Slovensko 5:0 a domáci tím sa môže oprieť o brankára Jacoba Markströma či beka Rasmusa Dahlina, zatiaľ čo Rakúsko podľahlo Fínsku 1:2 a druhý deň po sebe nastúpi proti ešte silnejšiemu súperovi. Rakúšania prehrali so Švédmi aj na predchádzajúcich dvoch šampionátoch a analytické portály im dávajú len približne 15 % šancu na bod. Predikcia výsledku: Švédsko 4 – 1 Rakúsko.

Grok tipuje, že dominantné Švédsko zdolá Rakúsko

Švédsko, tretie na MS 2024, má výhodu domáceho prostredia a vyhralo všetkých päť vzájomných duelov s Rakúskom, často vysoko. Rakúsko po včerajšej prehre bojuje s morálkou, zatiaľ čo Švédsko s hráčmi ako Rasmus Dahlin dominuje. Predikcia: Švédsko vyhrá 6:2 – Rakúsko môže chvíľu držať krok, no Švédi zvíťazia kvalitou.

Geminy tipuje výru Švédska, defenzívna hra Rakúsko nezachráni

Švédsko, ako spoluorganizátor šampionátu a tradične silný tím, bude mať silnú podporu publika a patrí k najväčším ašpirantom na titul. Rakúsko sa pokúsi prekvapiť defenzívnou hrou a využiť prípadné zaváhanie favorita, no kvalita a šírka kádra je jednoznačne na strane domácich (MS 2023: Švédsko 5:0 Rakúsko). Predikcia výsledku: Švédsko 5 – Rakúsko 0.

Podľa Claude, Švédsko jednoznačne vyhrá nad unaveným Rakúskom

Domáce Švédsko po presvedčivom otváracom víťazstve 5:0 nad Slovenskom bude mať výhodu oddýchnutého tímu oproti Rakúšanom, ktorí včera prehrali s Fínskom 1:2. Švédi majú za sebou sériu troch víťazstiev a dominujú vo vzájomných zápasoch, keď vyhrali všetkých desať posledných stretnutí proti Rakúsku, vrátane víťazstiev 5:0 v roku 2023 a 3:1 v roku 2022. Predikcia: Švédsko 4:0 Rakúsko.

Perplexity tipuje Švédsko 3 – 0 Rakúsko

Domáci Švédi po víťazstve 5:0 nad Slovenskom potvrdzujú formu, podporenú hráčmi z NHL (napr. Elias Pettersson). Rakúsko prehralo prvý zápas 1:2 s Fínskom a v historických stretnutiach na MS (2020–2024) neuspelo proti Švédsku ani raz. Únava Rakúska po včerajškom zápase môže zhoršiť obrannú stabilitu. Predikcia: Švédsko vyhrá 3–0.

MS v ľadovom hokeji 2025: Nemecko – Maďarsko ( Skupina B 16:20)

Už tradičný účastník A kategórie MS v ľadovom hokeji, Nemecko sa stretne s nováčikom z Maďarska. AI predpoklada pomerne hladký priebeh zápasu bez väčšej zápletky.

Chat GPT nepripúšta zápletku a Nemecko jasne vyhrá nad Maďarskom

Nemecko vyhralo všetky štyri vzájomné súboje od roku 2020 s celkovým skóre 19:7 a priviezlo produktívnu dvojicu Nico Sturm – Tim Stützle, kým Maďarsko nastupuje s najmladším kádrom turnaja a v príprave inkasovalo v dvoch zápasoch po sebe päť a viac gólov. Stávkové kancelárie ponúkajú kurz okolo 1,25 na víťazstvo Nemcov a hendikep –2, čo odráža jasnú papierovú prevahu. Predikcia výsledku: Nemecko 5 – 2 Maďarsko.

Aj keď Maďarsko včera nehralo, Nemecko vysoko vyhrá, si myslí Grok

Nemecko, piate na MS 2024, s hviezdami ako Leon Draisaitl, vyhralo všetky vzájomné zápasy za päť rokov, zatiaľ čo Maďarsko po návrate po ôsmich rokoch a včerajšej prehre nemá šancu. Predikcia: Nemecko vyhrá 7:1 – Maďarsko môže dať čestný gól, no Nemci dominujú silou.

Geminy tipuje vysokú výhru Nemecka nad Maďarskom

Nemecko, strieborný medailista z MS 2023, je jasným favoritom proti Maďarsku, ktoré sa síce dokáže občas postarať o prekvapenie, no dlhodobo patrí k tímom bojujúcim o udržanie. Nemci disponujú kvalitnejším a skúsenejším kádrom (MS 2023: Nemecko 7:2 Maďarsko). Predikcia výsledku: Nemecko 6 – Maďarsko 2.

Podľa Claude je Nemecko jasný favorit a vyhrá nad Maďarskom

Nemecko, ktoré skončilo na MS 2023 na 4. mieste v skupine A, je jasným favoritom proti Maďarsku, tímu, ktorý sa vrátil medzi elitu. Kvalita nemeckého kádra a rozdiel v skúsenostiach z vrcholných turnajov by mal byť rozhodujúci. Očakáva sa dominancia Nemecka od začiatku zápasu. Predikcia: Nemecko 3:0 Maďarsko.

Maďarsko nedá ani jeden gól, vyhrá Nemecko, tipuje Perplexity

Nemecko (striebro na MS 2023) má vyrovnaný káder s hráčmi z DEL a NHL. Maďarsko (nováčik Top divízie) stratilo na MS 2024 všetky zápasy a v predchádzajúcich stretnutiach s Nemeckom prehralo o viac ako 3 góly. Predikcia: Nemecko vyhrá 5–0.

MS v ľadovom hokeji 2025: Francúzsko – Lotyšsko ( Skupina A 20:20)

Druhý, potenciálne remízový zápas, o ktorom by mohlo rozhodnúť až predĺženie. Napriek vyrovnanému priebehu AI modely vidia ako mierneho favorita na víťazstvo hokejový tím Lotyšska.

Vyššia kvalita rozhodne, Chat GPT tipuje výhru Lotyšska

Lotyšsko, ktoré získalo historický bronz v roku 2023, má stabilnú kostru tímu a v roku 2024 zdolalo Francúzov 3:2 po predĺžení (OT – overtime). Bookmakeri favorizujú Lotyšov s hendikepom –1,5 vďaka produktívnej ofenzíve okolo Rudolfa Balcersa, zatiaľ čo Francúzi sa budú spoliehať najmä na brankára Sébastiena Hardyho. Ani jeden celok 9. mája nehral, takže Lotyši môžu využiť vyššiu kvalitu a skúsenosti z posledných šampionátov. Predikcia výsledku: Francúzsko 2 – 3 Lotyšsko.

Skúsenosti rozhodnú. Grok tipuje, že Lotyšsko porazí Francúzsko v predĺžení

Francúzsko postúpilo na MS 2024 do štvrťfinále a vyhralo posledný vzájomný zápas, no Lotyšsko vedie v histórii 3:2 a má skúsenosti z tesných duelov. Obaja oddýchnutí, s kľúčovými hráčmi ako Bellemare a Balcers, naznačujú vyrovnaný zápas. Predikcia: Lotyšsko vyhrá 3:2 v predĺžení – skúsenosti Lotyšska rozhodnú v závere.

Predĺženie rozhodne v prospech Lotyšska, tipuje Geminy

Očakáva sa vyrovnaný súboj dvoch tímov, ktoré zvyčajne bojujú o postup do štvrťfinále alebo o udržanie sa v elitnej kategórii. Lotyšsko však v posledných rokoch ukázalo lepšiu formu, získalo bronz na MS 2023 a Francúzsko dokázalo tesne poraziť na MS 2023 (3:2 po predĺžení) aj MS 2024 (3:2 po predĺžení), čo naznačuje ich miernu prevahu v kľúčových momentoch. Predikcia výsledku: Francúzsko 2 – Lotyšsko 3 (po predĺžení).

Mierna prevaha Lotyšska rozhodne, myslí si Claude

Oba tímy vstupujú do turnaja s odlišnými ambíciami. Lotyšsko na poslednom šampionáte 2023 skončilo na 3. mieste v skupine B so ziskom 13 bodov, zatiaľ čo Francúzi obsadili 6. miesto v skupine A so 4 bodmi. Posledný vzájomný zápas z novembra 2023 vyhral lotyšský tím 4:1, čo naznačuje ich miernu prevahu aj v tomto stretnutí. Predikcia: Francúzsko 2:3 Lotyšsko.

Perplexity tipuje výhru Lotyšska po predĺžení

Lotyšsko (bronz na MS 2023) disponuje skúsenosťami v tlakových situáciách, zatiaľ čo Francúzsko je chronický outsider (naposledy 7. miesto v I. divízii 2024). Oba tímy majú podobnú formu, ale Lotyšsko prekvapuje v kritických momentoch – posledné vzájomné stretnutie na MS 2022 skončilo 3:2 pre Lotyšsko. Predikcia: Lotyšsko vyhrá 2–1 po predĺžení.

MS v ľadovom hokeji 2025: Dánsko – Švajčiarsko ( Skupina B 20:20)

Potrápi Dánsko unavených Švajčiarov, ktorí majú za sebou ťažký zápas so Švédskom? Umelá inteligencia favorizuje Švajčiarov no tipované skóre naznačuje potenciálnu zápletku.

Hráči NHL rozhodnú, Chat GPT tipuje, že vyhrá Švajčiarsko

Dáni prehrali 9. mája s USA 0:5 a musia sa rýchlo zotaviť, zatiaľ čo Švajčiari podľahli Česku 4:5 po predĺžení, ale ukázali ofenzívnu silu. Švajčiarsko príde s kapitánom Nicom Hischierom a krídelníkom Timom Meierom z NHL, čo spolu s kurzom nad 70 % pravdepodobnosti výhry stavia Helvétov do úlohy jasného favorita napriek programu „back-to-back“. Predikcia výsledku: Dánsko 2 – 4 Švajčiarsko.

Grok si pomýlil USA s Kanadou, no Švajčiarsko by malo vyhrať

Švajčiarsko, štvrté na MS 2024, vyhralo štyri z piatich vzájomných duelov, vrátane 3:1 v 2024, a s hráčmi ako Nico Hischier má výhodu oddychu. Dánsko po včerajšej prehre s Kanadou a napriek domácemu publiku s Nikolajom Ehlersom zaostáva. Predikcia: Švajčiarsko vyhrá 4:2 – Dánsko zabojuje, no Švajčiarsko zvíťazí kvalitou.

Švajčiarske individuality vyhrajú nad dánskou podporou publika, tipuje Geminy

Švajčiarsko patrí k širšej svetovej špičke a pravidelne bojuje o medaily, čo potvrdilo aj jasnou výhrou nad Dánskom na MS 2024 (8:0) a tiež na MS 2023 (SUI 4:1 DEN). Dánsko ako spoluorganizátor bude mať výhodu domáceho prostredia a enormnú podporu fanúšikov, čo môže zápas zdramatizovať, avšak Švajčiari majú hokejovejšie mužstvo s výraznejšími individualitami. Predikcia výsledku: Dánsko 2 – Švajčiarsko 5.

Claude tipuje vyrovnaný zápas, ktorý Švajčiarsko zvládne

Oba tímy hrali včera – Dáni prehrali s USA 0:5, Švajčiari podľahli Česku 4:5 po predĺžení. Napriek domácemu prostrediu je Švajčiarsko favoritom, keďže v roku 2023 vyhralo skupinu B s 19 bodmi, zatiaľ čo Dánsko skončilo v skupine A piate s 8 bodmi. Únava by však mohla zohrať úlohu a držať skóre vyrovnanejšie. Predikcia: Dánsko 2:3 Švajčiarsko.

Perplexity tipuje, že kvalita Švajčiarska nad Dánskom zvíťazí

Švajčiari (striebro na MS 2024) majú stabilný tím s hráčmi ako Kevin Fiala. Dánsko prehralo prvý zápas 0:5 s USA a historicky s Švajčiarskom prehráva (naposledy 1:3 na MS 2022). Domáce prostredie Dánska nekompenzuje slabšiu útočnú produktivitu. Predikcia: Švajčiarsko vyhrá 4–2.

Tak si to teda zhrňme. Favoriti by mali vyhrať a môžeme vidieť dve predĺženia

Druhý hrací deň MS v ľadovom hokeji 2025 môže podľa tipov AI modelov (umelej inteligencie) priniesť až dve predĺženia. Favoriti by nemali zaváhať a tak jediná otázka znie, ako dokázali po včerajšom ťažkom zápase zregenerovať Švajčiari, ktorých by mohlo potrápiť domáce Dánsko. Na záver treba uznať, že AI spravilo pomerne veľa aj jednoduchých chýb. Tipy preto treba chápať v širšom kontexte.