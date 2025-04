Potenciálna expanzia NBA do Európy vyvoláva obavy v súvislosti s Euroligou

Zámorská basketbalová NBA sa chystá na významný krok do Európy, čo predstavuje potenciálnu výzvu pre zavedený rámec európskeho basketbalu. Tento ambiciózny projekt sa pripravuje už roky a v súčasnosti naberá na obrátkach. Referuje o tom web footboom1.com.

„Nastal čas urobiť ďalší krok,“ povedal 27. marca komisár NBA Adam Silver. Po tomto oznámení NBA odhalila, že v spolupráci s Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) skúma vytvorenie polouzavretej kontinentálnej ligy, čiže iniciatívy, ktorá priamo konkuruje existujúcej Eurolige.

Hrozba pre Euroligu?

Vzhľadom na tento vývoj vyjadrila Euroleague Commercial Assets (ECA), súkromná spoločnosť zodpovedná za organizáciu Euroligy, svoj silný nesúhlas. Vo vyhlásení vydanom v utorok 8. apríla, krátko po zasadnutí jej predstavenstva, označila ECA túto novú ligu za „hrozbu“.

ECA zopakovala svoj záväzok oponovať akýmkoľvek iniciatívam, ktoré by mohli podkopať základné hodnoty, dedičstvo a verných fanúšikov európskeho basketbalu. Obávajú sa, že plánovaná expanzia NBA by mohla zatlačiť do úzadia prominentné tímy ako Olympiakos, Fenerbahce či Panathinaikos v prospech väčších metropolitných oblastí ako Londýn.

Paríž Saint-Germain chce basketbalový tím

Zaujímavé je, že najúspešnejší klub v histórii Euroligy Real Madrid prejavil záujem o návrh NBA. Tá dokonca oslovila niekoľko popredných futbalových klubov, aby zistila ich záujem o založenie novej basketbalovej franšízy, vrátane Paríža Saint-Germain, ktorý priznal „výrazný záujem“.