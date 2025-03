NBA zvažuje prienik na európsky trh a zriadenie novej súťaže. Pre koho bude určená? - FOTO

Vedenie zámorskej basketbalovej NBA zvažuje návrh na vytvorenie Európskej basketbalovej ligy. Potvrdil to hovorca severoamerickej profiligy po tom, čo sa objavili správy o možnej novej súťaži pre cca 10 tímov.

Podľa spravodajského webu Sportico by majitelia ligy mali zvážiť plán, ktorý zahŕňa osem až desať klubov. Ráta sa aj so štyrmi klubmi zo súčasnej Euroligy – najvyššej klubovej súťaže v Európe. Navrhovaná súťaž by tiež obsahovala nové značky v mestách ako Londýn či Paríž, ktoré by mohli mať hodnotu až 500 miliónov dolárov.

Hovorca NBA tiež prezradil, že zástupcovia NBA zvážia otázku európskej ligy a poznamenal, že akákoľvek nová súťaž by bola spustená „v partnerstve“ so svetovým riadiacim orgánom basketbalu FIBA.

„Na tohtotýždňovom zasadnutí Rady guvernérov NBA bude liga informovať o svojom skúmaní novej mužskej basketbalovej ligy v Európe v partnerstve s FIBA,“ uviedol hovorca.

Špekulácie o väčšej úlohe NBA v európskom basketbale sa šíria už niekoľko mesiacov, pričom zástupca komisára Mark Tatum vlani v októbri uviedol, že existuje „nevyužitá príležitosť“ na rast športu v regióne.

„Niet pochýb o tom, že existuje príležitosť pre basketbal, aby naďalej rástol v Európe. Na čo sa zameriavame, je spolupráca s FIBA a našimi partnermi v Európe, aby sme využili túto nevyužitú príležitosť na ďalší rast basketbalu tam,“ uviedol.

Poznamenal tiež, že napriek popularite basketbalu v Európe má šport „menej ako jedno percento podielu na komerčnom trhu“.

„Myslíme si, že existuje príležitosť mať lepší model pre európsky basketbal,“ povedal.

Sportico tiež uvádza, že hoci na tohtotýždňových stretnutiach v americkom New Yorku nebolo naplánované žiadne formálne hlasovanie o návrhu európskej ligy, majitelia tímov by mohli o pláne hlasovať „kedykoľvek“.

Spomína tiež, že podľa návrhu by NBA predala trvalé franšízové sloty externým investorom, ako sú suverénne fondy, súkromný kapitál, bohatí jednotlivci alebo existujúce európske basketbalové kluby.