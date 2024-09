Postup Arsenalu v Ligovom pohári zariadili mladíci. Brankár Portér je najmladším v histórii klubu, Nwaneri strelil dva góly (video)

V ostatnom stretnutí londýnskeho Arsenalu v anglickom futbalovom Ligovom pohári doma proti Boltonu hrali prím mladíci. Hneď v úvode súboja zaujalo nasadenie iba 16-ročného Jacka Portera v bránke „kanonierov“.

Debutom v A-tíme sa stal najmladším gólmanom v histórii organizácie, ktorý sa dostal do základnej zostavy. Porter si premiéru odkrútil vo veku 16 rokov a 72 dní, čím prekonal doterajší klubový rekord Cesca Fábregasa. Ten sa prvýkrát dostal do základnej zostavy Arsenalu v októbri 2003, keď mal 16 rokov a 177 dní.

„O tom, že bude chytať, sa dozvedel deň pred zápasom. Myslím si, že so situáciou sa vyrovnal dobre, pomohli mu aj spoluhráči,“ povedal po zápase tréner Mikel Arteta na klubovom webe.

Porter je tiež druhým najmladším futbalistom, ktorý kedy nastúpil za prvé mužstvo Arsenalu. Rekord drží Ethan Nwaneri, ktorý ešte v septembri 2022 zasiahol do diania vo veku 15 rokov a 181 dní ako striedajúci hráč.

A bol to práve Nwaneri, kto zariadil triumf Arsenalu 5:1 na treťoligistom z Boltonu. Aktuálne 17-ročný mladík si tiež odkrútil premiéru v základnej zostave a dosiahol góly v 37. a 49. minúte. Okrem neho sa do listiny strelcov zapísali aj Declan Rice, Raheem Sterling a Kai Havertz.

A first goal in the red and white ❤️ pic.twitter.com/iAImVKHW4g

— Arsenal (@Arsenal) September 26, 2024