Poštové BalíkoBOXy rozširujú sieť na Slovensku a prinášajú viacero výhod pre zákazníkov

BalíkoBOXy, samoobslužné terminály Slovenskej pošty, ktoré fungujú nepretržite, zaznamenávajú výrazný nárast záujmu. Medziročný nárast podania balíkov cez tieto zariadenia predstavuje približne 150 percent.
Rozšírenie naprieč celým Slovenskom
Slovenská pošta tak posilňuje svoju pozíciu ako spoločnosť s najširšou poštovou sieťou a najdostupnejšími službami. BalíkoBOXy ponúkajú kapacitu od 60 schránok a disponujú aj poštovou schránkou na podávanie obyčajných listov s poštovným uhradeným online alebo známkami.
Aktuálne je na Slovensku 248 aktívnych BalíkoBOXov, ku ktorým čoskoro pribudnú ďalšie dva vlastné. Sieť sa plánuje rozšíriť naprieč celým Slovenskom a klienti budú môcť využívať aj zariadenia iných prevádzkovateľov za rovnakých podmienok.
Slovenská pošta ponúka posielanie balíkov už od 3,10 € s doručením do viac ako 1 800 výdajných miest. Zásielky je možné podať online cez mobilnú aplikáciu alebo ePodací hárok, čo je o 20 % lacnejšie, a odovzdať ich bez čakania priamo na pošte, na vyhradenom mieste pre vopred zaplatené zásielky, alebo v BalíkoBOXe.
Spôsob doručenia zásielky
Aplikácia umožňuje zistiť dostupnosť voľných schránok a v prípade potreby otvoriť väčšiu skrinku. Príjemca si môže vybrať spôsob doručenia – na adresu, na poštu, do BalíkoBOXu alebo PoštaPOINTu.
Pri zásielkach na dobierku je možná platba kartou priamo na mieste. Pohyb zásielky je možné sledovať v aplikácii alebo na webe Slovenskej pošty, pričom o uložení príde notifikácia formou SMS alebo e-mailu. Balík si vyzdvihnete na základe PIN kódu, pričom aj v BalíkoBOXe je možná platba kartou.
V prípade, že si zákazník nestihne zásielku vyzdvihnúť, doručovateľ ju po niekoľkých dňoch vráti späť odosielateľovi. Výhodou Slovenskej pošty je dlhá úložná lehota – až 18 dní od doručenia do BalíkoBOXu do posledného možného dňa prevzatia na pošte, čo zvyšuje komfort a bezpečnosť podania aj prevzatia zásielok.