Postavila sa mocným mužom… Silný historický príbeh Zamrznutá rieka

Zamrznutá rieka je román, ktorý spája historickú presnosť s napínavým rozprávaním. Príbeh, ktorý sa právom stal jednou z najdiskutovanejších kníh posledných rokov.
Maine 1789.
V zamrznutej rieke sa nájde telo mŕtveho muža, a tak zavolajú Martu Ballardovú, aby určila príčinu smrti. Ako pôrodná babica a liečiteľka má na to potrebné skúsenosti, navyše vie takmer o všetkom, čo sa deje v Hallowelli za zatvorenými dverami. Do svojho denníka zaznamenáva každé narodenie či úmrtie, každý zločin a debakel, ktorý sa v meste odohrá. Pred niekoľkými mesiacmi zdokumentovala podrobnosti údajného znásilnenia, ktoré spáchali dvaja vážení obyvatelia mesta a jedného z nich teraz našli mŕtveho v ľade.
„Keď Sam spadol pod ľad, uvidel telo.“ Všimne si môj udivený výraz a vysvetlí mi: „Muža. Mŕtveho a zmrznutého. Vysekali sme ho z ľadu. Ja, Amos a zopár ďalších chlapov. Preto teraz ideme do hostinca. Amos nástojil, že sa na mŕtvolu musíte pozrieť skôr než ostatní. Tvrdil, že vás to bude veľmi zaujímať.“ V predchádzajúcich rokoch som si prezrela viac mŕtvol, než mi bolo milé, ale ani jednu zo záujmu. Iste, občas to je nevyhnutné, no nikdy ma ten pohľad nenadchol.
Po obhliadke dospeje Marta k jednoznačnému záveru. Muža zavraždili. Jej verdikt však nečakane spochybní mladý lekár a vyhlási úmrtie za nehodu. Nikoho viac nezaujíma názor babice a obyčajnej ženy bez odborného vzdelania, ktorej neprináleží vyjadrovať sa na verejnosti. Ona si však za svojím tvrdením stojí. Bol to zločin a nevzdá sa, kým neusvedčí vraha.
Marta Ballardová – žena pred svojou dobou
Ústredná postava Marta je skutočnou historickou osobnosťou. Žila na prelome 18. a 19. storočia a jej denníky, vedené počas viac ako troch desaťročí, sa zachovali dodnes. Stali sa cenným zdrojom pre historikov, pretože poskytujú autentický pohľad na každodenný život v Novom Anglicku, ale aj na postavenie žien v spoločnosti.
Ariel Lawhon ju v románe vykresľuje ako odvážnu, neústupčivú a mimoriadne bystrú ženu, ktorá sa nebojí postaviť autoritám. Hoci je „len“ babicou, jej vedomosti a skúsenosti ďaleko prevyšujú vtedajšie možnosti miestnych lekárov. A práve to je zdroj konfliktov – jej hlas ako ženy je spochybňovaný, no Marta odmieta mlčať.
Zrazu sa z príbehu, ktorý je inšpirovaný skutočným životom a denníkom Marthy Ballardovej, pôrodnej asistentky, ktorá sa vzoprela vtedajšiemu systému, chránila nevinných, pomáhala bez rozdielu…tak z napohľad bežného príbehu sa stal naozaj pútavý plnokrvný román.
„Iba žiadam, aby pán Sewall zaznamenal do úradných súdnych dokumentov, že na príčinu smrti pána Burgessa existujú dva odlišné názory. Podľa jedného ju spôsobilo náhodné utopenie.“
Odmlčím sa, aby som dosiahla väčší účinok, a dodám: „A podľa druhého toho muža zavraždili.“
„Nemyslím si…“
„Podľa zákonov štátu Massachusetts mám právo o to požiadať.“ Obdarujem ho úsmevom, ktorý si šetrím len pre svojich nepriateľov. „Ako kvalifikovaná zdravotníčka.“
Vypočujte si úryvok.
Číta Judita Hansman:
Budú vás baviť opisy prostredia aj bežného života na americkom vidieku koncom 18.storočia. Výborne vykreslený svet bohatých a chudobných, mužov a žien, právneho systému…ale najviac si zamilujete Marthu. Jej obetavosť, múdrosť, ktorú nazbierala rokmi a stala sa hľadačkou pravdy a spravodlivosti, hlasom utláčaných a slabých.
Je to autentické, necháte sa pohltiť, vtiahnuť, s napätím budete čítať o tejto statočnej a vynaliezavej žene. A pravdepodobne si začnete googliť, či naozaj existovala, aká bola, viac o jej liečiteľstve, denníku…
Zamrznutá rieka je román, ktorý vás pohltí už od prvých strán. Prináša nielen napínavý príbeh o vražde, ale aj hlbokú výpoveď o odvahe jednej ženy, ktorá sa odmietla podriadiť. Je to príbeh pre milovníkov historických románov, detektívok i románov so silnými ženskými hrdinkami.
Z anglického originálu The Frozen River (Doubleday, USA 2023) preložila Jana Seichertová.
Milan Buno, knižný publicista
