Poslanecký sľub zložili dvaja noví poslanci. Dubovický schytal od Pellegriniho kritiku za outfit

Poslanecký sľub vo štvrtok zložili dvaja noví poslanci. Za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) si mandát uplatnil Richard Glück, ktorý je náhradníkom za Martina Nemkyho (Smer-SD). Toho vláda vymenovala za predsedu Štatistického úradu.

Poslanecký sľub zložil aj Richard Dubovický z hnutia Progresívne Slovensko, ktorý v parlamente nahradil Tomáša Hellebrandta (PS). Ten sa k 6. februáru 2024 z osobných dôvodov svojho mandátu vzdal.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) po zložení sľubu poslancami skritizoval Dubovického za jeho outfit.

„Nového poslanca z PS by som chcel upozorniť, že toto bol najvýraznejší moment v jeho politickej kariére, ale nestál mu ani za to, aby sa náležite na tento úkon obliekol. Do budúcna dodržujte nejaký dress code. Z úcty k Ústave SR by ste mali mať oblek riadne ustrojený alebo kroj,“ povedal. Poslanec mal na sebe oblečené sako, pod ním však nemal košeľu s kravatou, ale sveter.