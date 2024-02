Poslanec za PS Vančo kritizoval koalíciu za obmedzenie rokovacieho času

V rozprave k novele Trestného zákona v druhom čítaní vystúpil aj poslanec Branislav Vančo (PS), ktorý koalíciu kritizoval za obmedzenie rokovacieho času.

Koalícia si pred týždňom odsúhlasila, že na prerokovanie bodu postačí 62 hodín. Čas sa prerozdelil medzi všetky parlamentné politické subjekty. Vančo pripomenul, že je zrejme posledným rečníkom z klubu PS, pretože ich pridelený čas je už takmer minutý. Rozprava k druhému čítaniu prebieha od stredy 31. januára.

Okrem obmedzenia času na diskusiu poslanec kritizoval koaličné rozhodnutie zarátať do stanoveného času aj úsek, počas ktorého poslanci čítajú pozmeňujúce návrhy. Podľa rokovacieho poriadku by však rečníkovi nemal plynúť čas, keď sa pozmeňujúci návrh číta. Keďže bolo podaných takmer 50 pozmeňujúcich návrhov, niektorí poslanci, ktorí sa prihlásili do rozpravy, nemohli pre krátkosť času vystúpiť.

„Všetko toto sú obrovské chyby, ktoré, verím, že zohľadní ústavný súd,“ povedal Vančo v pléne. Podľa medializovaných informácií by sa o zmenách v Trestnom zákone malo hlasovať vo štvrtok.