Poslanec Šimko z Hlasu spúšťa novú iniciatívu. Politici veľa hovoria, ja chcem však viac počúvať, hovorí – VIDEO

Východ je podľa poslanca parlamentu Igora Šimka (Hlas-SD) pre mnohých v Bratislave, bohužiaľ, ďaleko. „Politici veľa hovoria, ja chcem však viac počúvať, lebo len ten kto počúva, prináša skutočné riešenia,“ uviedol.
Spúšťa preto iniciatívu Počúvam Vás, ktorej cieľom je zisťovať názory a potreby ľudí z každého okresu Košického kraja získané podnety chce využívať ako podklad pre konkrétne riešenia aj na parlamentnej úrovni v prospech našich regiónov.
Národná politika a potreba regiónov
Podľa vlastných slov reaguje na to, že konkrétne problémy regiónov sa pri rozhodovaní na vyšších úrovniach často strácajú. „Ja som však v politike preto, aby som obhajoval záujmy ľudí z môjho rodného Košického kraja a chcem viac prepojiť národnú politiku s potrebami regiónu, aby bolo východ Slovenska viac počuť, aj v Bratislave,“ hovorí poslanec parlamentu za stranu Hlas-SD.
Poslanci parlamentu navrhujú znížiť počet mestských častí Košíc na štyri, návrh posudzujú viaceré ministerstvá
Šimko sa zameriava najmä na regionálny rozvoj, dopravu, energetiku a životné prostredie a aktuálne je jedným z predkladateľov zmien zákona o meste Košice, ktorý má postupne znížiť počet mestských častí v metropole východného Slovenska a ušetriť tak z balíka nákladov na chod 22 úradov, ktorý dnes obnáša 8,7 miliónov eur.
Iniciatíva Počúvam Vás má dve línie
Cez spomínanú iniciatívu chce zvýšiť pozornosť venovanú potrebám východu Slovenska. „Vytvoril som priestor, kde hovoria ľudia, pretože tí vedia najlepšie, čo ich obec, či okres v našom kraji potrebuje a ja rád pomôžem s riešením,“ povedal.
Priblížil, že iniciatíva Počúvam Vás pozostáva z dvoch línií, ktoré spoločne poskytnú relevantný prehľad o skutočných potrebách obyvateľov jednotlivých okresov Košického kraja.
„Kvantitatívnu úroveň zisťovania zabezpečí prieskum potrieb obyvateľov renomovanej prieskumnej agentúry a kvalitatívnu rovinu poskytnú priame podnety a názory ľudí na to, čo im v ich mestách a obciach chýba a čo by sa podľa nich malo v regióne zlepšiť,“ opísal Šimko s tým, že výsledky zisťovania plánuje zverejniť na jar tohto roka.
Hoci je Šimko podľa vlastných slov sociálnym demokratom, iniciatíva nie je viazaná na politické zameranie. „Môžeme mať rozdielne názory, spája nás však budúcnosť Košického kraja. Východ nie je o politických stranách, či politických tričkách, je o nás,“ vysvetlil.
Priame zapojenie je podľa jeho slov otvorené všetkým ľuďom z každého okresu Košického kraja – od Košičanov, cez obyvateľov miest a obcí okolia Košíc – teda Abova, Spiša, Gemera až po Zemplín. V rámci iniciatívy sa plánuje stretávať s obyvateľmi miest a obcí Košického kraja aj osobne. „Východniari majú čo povedať a musí nás byť počuť,“ uzavrel.