Poslanci za SaS predložili do parlamentu návrh zákona o životnom partnerstve

Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) predložili do parlamentu návrh zákona o životnom partnerstve. Pre páry rôzneho aj rovnakého pohlavia prináša možnosť deklarovať medzi sebou a pred spoločnosťou svoj trvalý zväzok.

Vylúčené dvojité partnerstvo

Podľa návrhu by životné partnerstvo mohli uzavrieť osoby, z ktorých je aspoň jedna občanom Slovenskej republiky. Na rozdiel od manželstva nie je stanovená žiadna výnimka pre uzatváranie partnerstva pre osoby mladšie ako 18 rokov. Vylučuje sa tiež dvojité partnerstvo alebo kombinácia partnerstva s manželstvom jednej osoby.

Návrh zákona stanovuje zachovanie rodičovských práv a povinnosti partnerov voči ich dieťaťu vrátane vyživovacej povinnosti a možnosti zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Zavádza sa možnosť zveriť dieťa po smrti rodiča, registrovaného partnera, do starostlivosti druhého partnera. Uzavretie partnerstva by bolo zároveň predpokladom vzniku bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré by sa však zároveň dalo aj vylúčiť súhlasným vyhlásením budúcich partnerov.

Podpora hodnôt

„Priznanie určitých práv, ale aj stanovenie určitých povinností partnerom v životnom partnerstve, posilní nielen ich občianske a ľudské práva ako jednotlivcov, ale predovšetkým posilní ich motiváciu zotrvať v dlhodobom partnerstve založenom na vzájomnej láske, úcte, starostlivosti a podpore, čo sú hodnoty, ktoré by sme v spoločnosti mali podporovať,“ uvádza sa v zdôvodnení návrhu, ktorý predložili Mária Kolíková, Janka Bittó Cigániková, Ondrej Dostál a Tomáš Lehotský z klubu SaS.

Pre páry rôzneho pohlavia je podľa predkladateľov vytvorenie inštitútu životného partnerstva vhodné preto, že „inštitút manželstva sa môže javiť ako príliš limitujúci napriek tomu, že daný pár chce byť trvalým zväzkom“.

Zároveň poukazujú na to, pre páry rovnakého pohlavia v súčasnosti neexistuje žiadna právne upravená forma spolužitia. Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2024.