Poslanci vyzývajú Slovenský olympijský výbor na nesúhlas s účasťou ruských a bieloruských športovcov na olympiáde v Paríži 2024

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) vyzývajú Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), aby vyslovil nesúhlas s účasťou ruských a bieloruských športovkýň a športovcov na olympijských hrách (OH) 2024 v Paríži.

Informuje o tom v tlačovej správe Tomáš Lehotský za poslanecký klub SaS, podľa ktorého sú veľké športové podujatia od nepamäti zneužívané na politické účely, pričom politici úspechy športovcov zneužívajú na svoju vlastnú propagáciu. Pod výzvu SOŠV sa podpísalo spolu 37 poslancov.

Športové úspechy ako propaganda

„Je naivné si myslieť, že ruský zločinecký režim nebude rovnako zneužívať úspechy ruských športovcov. K zakrývaniu ekonomického zaostávania krajiny sa však pripojí aj propaganda obhajujúca útočnú vojnu,“ konštatuje sa vo výzve poslancov, podľa ktorých je pritom úplne jedno, či budú ruskí športovci súťažiť pod vlajkou Ruskej federácie alebo nie.

„Nie je ťažké si predstaviť, že medailisti z olympijských hier budú v Rusku vítaní ako hrdinovia, ktorí budú pózovať s politickými špičkami v Kremli. Ich športové úspechy budú štátnou propagandou zamieňané za úspechy štátnej moci. Tej štátnej moci, ktorá vtrhla na územie Ukrajiny, ktorú systematicky pustoší a vyvražďuje jej obyvateľov,“ uvádza sa ďalej vo výzve.

Poslanci síce chápu, že pre ruských športovcov, ktorí celú svoju športovú kariéru trénujú s víziou súperenia s najlepšími na svete o olympijské medaily, je to nespravodlivé, ale nech je ich obeť akokoľvek veľká, je neporovnateľná s obeťou, ktorú dennodenne prinášajú Ukrajinci, ktorí zomierajú, či prichádzajú o svojich blízkych a svoj majetok.

Hry majú byť mierovým nástrojom

„Pri zdôvodňovaní akceptácie ruských a bieloruských športovcov na OH 2024 v Paríži sa často apeluje na to, že šport, a olympijské hry zvlášť, sú významným mierovým nástrojom. Je však isté, že úspechy ruských športovcov, či už pod vlajkou Ruskej federácie, alebo inou, bude Kremeľ zneužívať na svoju obhajobu. Tým sa samotné olympijské hry stanú súčasťou propagandy obhajujúcej vojnu na Ukrajine,“ dodávajú vo výzve poslanci, podľa ktorých to isté platí aj pre bieloruských športovcov a režim v Bielorusku, ktorý ruskej vojenskej agresii aktívne pomáha.

Poslanci Národnej rady vyzývajú SOŠV, aby bol skutočným hlasom mieru v medzinárodnom olympijskom hnutí. Aby nadviazal na svoj správny postoj pri odsúdení vojenského konfliktu, ktorý rozpútala Ruská federácia a pri podpore ukrajinských športovcov a Ukrajinského olympijského výboru. Je to totiž podľa nich práve myšlienka mieru, ktorú olympijské hry zosobňujú.