Porušuje Rakúsko ľudské práva? Chce deportovať Čečencov, ktorým hrozí vojna

Rakúsko deportuje čečenských žiadateľov o azyl späť do Ruska, kde im podľa ľudskoprávnych organizácií hrozí nútené nasadenie vo vojne na Ukrajine. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, ktoré získala agentúra AFP. Rakúske úrady tvrdia, že Čečenci predstavujú „hrozbu pre štátnu bezpečnosť“, no Amnesty International a ďalšie organizácie označujú vyhosťovanie za porušenie medzinárodného práva.

Amnesty International opakovane vyzvala európske krajiny, aby zastavili vyhosťovanie utečencov z prevažne moslimskej Čečenskej republiky, keďže to „porušuje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv“. Čečenskí exulanti tvrdia, že sú nespravodlivo spájaní s náboženským extrémizmom.

Vyhosťovanie cez Srbsko, Azerbajdžan a Gruzínsko

Rakúsko tento rok vyhostilo dvoch Čečencov, ktorí požiadali o azyl po tom, čo dostali predvolanie na vojenskú službu v Rusku. Viedeň argumentovala, že im nehrozí „dôveryhodné“ riziko odvodu, keďže podľa úradov sa povinná vojenská služba týka len mužov od 18 do 30 rokov, čo ľudskoprávne organizácie spochybňujú. Úrady tiež tvrdili, že by sa mohli „vyhnúť mobilizácii presťahovaním do Moskvy“.

Na základe „výsledkov policajného vyšetrovania terorizmu“ a náboženského extrémizmu rakúske úrady uviedli, že Čečenci by „nepochybne ohrozovali národnú bezpečnosť“. Neposkytli však podrobnosti. Vyhosťovanie prebieha cez Srbsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, keďže priame lety medzi EÚ a Ruskom sú pre sankcie zrušené.

Nespravodlivé označovanie za teroristov

Rakúsko neuvádza presné štatistiky o vyhosťovaní Čečencov, ktorých je v krajine podľa oficiálnych údajov 30 až 40-tisíc, čo je najväčšia čečenská komunita v Európe v prepočte na obyvateľov. Aktivistka Rosa Dunajevová upozorňuje, že Čečenci sú často nespravodlivo označovaní za teroristov a nemajú prostriedky na právnu obranu. „Úrady v celej Európe vedia, že vyhostení môžu byť nasadení na Ukrajine, či majú 18 alebo 60 rokov,“ tvrdí Dunajevová.

Amnesty International v roku 2024 opäť vyzvala na zastavenie návratov do Čečenska pre „nové riziko mobilizácie do armády“. Podľa expertky Natalie Priluckej z tejto organizácie „v Rusku neexistuje bezpečné miesto pre navrátilcov“ a mobilizácia sa týka všetkých mužov v zálohe až do 70 rokov. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2022 odsúdil Francúzsko za vyhostenie Čečencov do Ruska s odvolaním sa na zákaz mučenia podľa Európskeho dohovoru.

Čečenská republika bola v 90. rokoch zničená vojnami a dnes ju ovláda Kremľu lojálny Ramzan Kadyrov, ktorý potláča akúkoľvek opozíciu.