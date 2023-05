Poradili sme si s Mečiarom, poradíme si aj s Ficom, vraví Dzurinda a Hegera neodpísal

Strany Modrí – Európske Slovensko a Most-Híd 2023 pôjdu do septembrových parlamentných volieb na spoločnej kandidátke, ktorú začínajú pripravovať od dnešného dňa. Jej lídrom bude šéf Modrých Mikuláš Dzurinda, dvojka bude predseda Mosta-Híd László Sólymos.

Kandidátku Modrí – Most-Híd sú pripravení otvoriť aj ďalším politickým stranám, takže jej finálna podoba bude známa až 2. júla. Dzurinda v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Eduarda Hegera (Demokrati) neodpísal, no v súčasnosti nevedú žiadne formálne rokovania s inou politickou stranou.

Rozhodujúci míľnik pre Slovensko

Dzurinda verí, že ich percentá ešte porastú. Nadchádzajúce voľby pokladá za rozhodujúci míľnik pre Slovensko, ktorý určí, ktorým smerom sa krajina vyberie.

„Poradili sme si s Mečiarom, poradíme si aj s Ficom. Teraz je to komplikovanejšie, pretože nechceme recidívu, ktorou je Fico, ale nechceme pokračovať ani v tom chaose, ktorý tu vládol,“ povedal. Dodal, že spoločný volebný program pripravujú.

Pripomenul tiež, že vo svojej prvej vláde mal troch ministrov maďarskej národnosti, v druhej dokonca štyroch. „A musím povedať, že odviedli skvelú prácu,“ zhodnotil.

Bugár kandidovať nebude

Sólymos povedal, že sa sa budú usilovať, aby hnev a frustrácia ľudí nebola zneužitá na zvrátenie smerovania Slovenska.

„S kým iným by sme mali strážiť na našu euroatlantickú orientáciu, ak nie s tými, ktorí nás do Európskej únie doviedli. A s kým iným by sme mali postaviť hospodárstvo a ekonomiku krajiny na nohy, ak nie s tými, ktorí to už raz v roku 1998 po Mečiarovi dokázali,“ skonštatoval Sólymos.

Dzurinda je podľa Sólymosa tým správnym partnerom aj pri snahách o skultivovanie politických debát. Dodal, že bývalý predseda Mosta-Híd Béla Bugár kandidovať nebude, pretože sa rozhodoval venovať rodine. Spojenie oboch strán však podľa neho podporuje a pomôže aj v kampani.

Znalosť menšinovej politiky

Prioritou Mosta-Híd je rozvoj zabudnutých regiónov, čo však podľa Sólymosa nie je možné bez toho, aby sa krajina ekonomicky otužila.

Za silnú stránku Mostu-Híd označil znalosť menšinovej politiky, pre ktorú je prioritou školstvo a kultúra. „Budeme presadzovať fond na modernizáciu národnostných škôl. Pokračovať chceme aj v diskusii o komplexnom zákone o postavení národnostných menšín na Slovensku,“ vymenoval Sólymos.

Zhrnul, že im ide o ekonomicky skonsolidované Slovensko, ktoré vie, kam patrí a je konkurencieschopné, príťažlivé pre zahraničných investorov aj domácich podnikateľov.