Popredný bieloruský disident Mikola Statkevič je opäť vo väzení

Mikola Statkevič, popredný bieloruský disident a bývalý prezidentský kandidát, je opäť vo väzení po tom, ako po septembrovom masovom prepustení politických väzňov odmietol odísť do Litvy. Statkevič, ktorý v roku 2010 kandidoval proti prezidentovi Alexanderovi Lukašenkovi, mal spolu s ďalšími politickými väzňami opustiť krajinu, no odmietol prekročiť hranicu.
Jeho manželka Marina Adamovičová uviedla, že dlhé mesiace nemala o svojom manželovi žiadne správy, až do minulého týždňa, keď dostala list od bieloruského ministerstva vnútra. V liste, podpísanom námestníkom ministra vnútra Gennadijom Kazakevičom, je uvedené, že Statkevič si odpykáva trest podľa rozhodnutia regionálneho súdu v meste Homeľ zo 14. decembra 2021.
Od roku 1999 strávil Statkevič za mrežami viac než 12 rokov. Bieloruský väzenský systém je notoricky utajovaný, pričom politickí väzni sú často držaní celé mesiace v samoväzbe bez kontaktu s rodinou alebo právnikmi. Odhaduje sa, že v krajine je naďalej za mrežami približne tisíc politických väzňov.
Statkevič bol zatknutý pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a nasledujúci rok odsúdený na 14 rokov väzenia na základe obvinení zo sprisahania s cieľom organizovať masové nepokoje. Tieto obvinenia podľa ľudskoprávnych organizácií predstavujú pomstu za jeho dlhoročnú opozíciu voči Lukašenkovi.
Po prezidentských voľbách v roku 2020 vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí, ktorí obviňovali Lukašenka z falšovania výsledkov. Lukašenko vládne Bielorusku od roku 1994, potláča domácich oponentov a udržiava úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.