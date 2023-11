Popoluška si obúva korčule

Špičkoví krasokorčuliari, známi herci a speváci štartujú skúšky na vianočné turné, ktorého časť bude aj u nás na Slovensku. Popoluška je výpravný muzikál na veľkej ľadovej ploche, ktorý uvidíte v Košiciach 27. decembra a v Bratislave 30. decembra 2023.

Šesť veľkých kamiónov, dva autobusy, niekoľko sprievodných vozidiel, viac ako tristo nádherných rozprávkových kostýmov a päťdesiat účinkujúcich hercov, spevákov a výborných krasokorčuliarov, to je muzikál na ľade, ktorý k nám príde na konci roka 2023. Pre tento magický muzikál zložil nádhernú hudbu vynikajúci hudobný skladateľ Petr Malásek a hlavnú úlohu naspievala úžasná Lucie Bílá. Autor, scenárista a režisér tohto originálneho projektu, Jindřich Šimek pripravil aj množstvo zaujímavých filmových záberov, ktoré dokreslia čarovný príbeh známy na celom svete. Tím autorov dopĺňa aj jeden z najlepších českých textárov Václav Kopta.

Celý príbeh sa odohráva na veľkej ľadovej ploche, kde môžete zblízka vidieť špičkové výkony najlepších krasokorčuliarov nielen z Európy ale aj zo zámoria. Herci majú pódium, ale korčuliarske čísla už teraz trénujú Lubov Ilyushechkina ako nežná Popoluška a Zachary Daleman ako Princ, a obaja pricestujú až z Kanady. Tím krasokorčuliarov, ktorý vytvorila trojnásobná majsterka sveta a zároveň producentka Radka Kovaříková, je samozrejme širší. „Naši korčuliari sú víťazi medzinárodných súťaží, národní šampióni a olympionici z mnohých krajín napríklad z Kanady, Španielska, Talianska, Rakúska, Slovenska a Českej republiky. Už sa pripravujú vo svojich krajinách a na budúci týždeň sa začínajú nácviky v Českej republike. Aj keď máme v tíme viac jazykov, náš spoločný jazyk pri choreografiách je predovšetkým pohyb. Korčuliarske úlohy, ktoré stvárňujú krasokorčuliari sú nahovorené a naspievané, aj v dialógoch s hercami čiže vo svojich sólových vystúpeniach sa vyjadrujú len pohybom a tancom,“ hovorí Radka Kovaříková.

Foto: Popoluška - Muzikál na ľade

Popoluška má hviezdne obsadenie

Na ľadových plochách zimných štadiónov sa budú okrem krasokorčuliarov pohybovať aj populárni českí herci a speváci. Rozprávkovými čarodejníkmi budú Josef Vojtek, kráľa si zahrá úžasný Vlastimil Harapes. Ako kráľovnú uvidíme krásnu Danu Morávkovú v alternácii s Hanou Buštíkovou. Neuveríte, ale kráľovský komorník bude populárny Martin Dejdar alebo rovnako obľúbený Dalibor Gondík, a macochu si s chuťou zahrá Hana Křížková. „Už sa veľmi teším na turné, opäť si obujem korčule a na bále si zatancujem s princom“, povedala sympatická Dana Morávková, ktorá je nielen úspešná česká herečka ale aj moderátorka, choreografka a bývalá krasokorčuliarka.

Foto: Popoluška - Muzikál na ľade

Šou plná akrobacie a kúziel

Krasokorčuliari nie sú len tanečníci, ale uvidíme aj skvelé akrobatické čísla a naozaj krasokorčuliarske umenie na tej najvyššej úrovni. Špičkoví umelci, herci, speváci, a celý autorský tím sú len potvrdením, že Popoluška – muzikál na ľadovej ploche zimných štadiónov v Čechách a na Slovensku – je vrcholným podujatím tohtoročnej zimnej vianočnej sezóny. Čarovný muzikál o Popoluške sa po mnohých úspechoch v zahraničí vracia, účinkujúci sú v tréningových halách a my ho môžeme vidieť aj u nás na Slovensku. Na konci decembra budú vystúpenia aj v Košiciach v Steel Aréne – Košický štadión L. Trojáka a v Bratislave v Tipos Aréne – Zimnom štadióne O. Nepelu. Výpravný muzikál na ľadovej ploche Popoluška je šou pre celú rodinu, dospelých aj deti, rodičov aj starých rodičov. Má za sebou deväť úspešných sezón a to vďaka unikátnemu spracovaniu príbehu, ktoré nemá obdobu a stal sa u divákov veľmi obľúbený. Rôzne divadelné triky a rozprávková mágia sú zárukou nezabudnuteľných sviatočných zážitkov, ktoré k Vianociam a k záveru roka patria. Možno je to aj výborný vianočný darček pre celú rodinu!

Foto: Popoluška - Muzikál na ľade

Vstupenky ako darček pod stromček

V rámci tohtoročného turné sa Popoluška predstaví v siedmych českých mestách a príde aj na Slovensko a uvidíte ju 27. decembra 2023 v Košiciach a 30.decembra 2023 v Bratislave. Najdrahšie miesta sú už vypredané, nezabudnite si preto zakúpiť vstupenky včas, aby ste mali dobrý výhľad na všetky muzikálové hviezdy. Sviatočné chvíle môžete prežiť aj na zimnom štadióne s deťmi ale aj s vašimi rodičmi pri rozprávkovej zimnej šou o Popoluške, ktorá očarí všetky zmysly.

Obsadenie:

Popoluška korčuľuje Liubov Ilyushechkina, CAN / spieva a hovorí Lucie Bílá

Princ korčuľuje Zachary Daleman, CAN / spieva a hovorí Ondřej Ruml Rozprávkový čarodejník Josef Vojtek,

Kráľ Vlastimil Harapes

Kráľovná Dana Morávková, Hana Buštíková

Kráľovský komorník Martin Dejdar, Dalibor Gondík

Macocha Hana Křížková

Otec Rudolf Kubík,

Dcéra Nora Zuzana Dovalová

Dcéra Dora Barbora Nováková

Termíny muzikálu na ľade Popoluška:

Košice 27. decembra 2023, Steel Aréna – Košický štadión L. Trojáka

Bratislava 30. decembra 2023, Tipos Aréna – Zimný štadión O. Nepelu

Vstupné od 34 Eur v Košiciach a 35 Eur v Bratislave

ZTP/P, vozičkári + sprievod: v hodnote najnižšieho vstupného, sprievod vozíčkarov: 1 Euro

Deti do 6 rokov alebo 120 cm majú zľavnené vstupné

Vstupenky v predaji: Ticketportal a Predpredaj

INFO:

www.popelkanalede.cz

Facebook – popelkanalede.cz

Instagram – @popelka_muzikal_na_lede

TikTok – @popelka_ muzikal _na_lede

Informačný servis