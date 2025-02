Pomôžme Adriane bojovať s rakovinou a prekonať náročné obdobie

Vždy dobre naladená, ochotná pomôcť, podporiť, teraz však potrebuje pomoc sama. Adriana má 51 rokov a celý život pracovala ako opatrovateľka, kým jej životnú cestu neskrížila rakovina. S chorobou statočne bojuje, oberá ju však o silu a možnosť pracovať. Jej priateľky založili pre ňu a prekonanie náročného obdobia výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk

Celý život sa jej zmenil, keď sa raz pozrela do zrkadla a zistila, že jeden jej prsník zmenil tvar. Pre bývalú členku folklórneho súboru Kokavan sa začal kolobeh vyšetrení. Sono, mamo, punkcie, konzultácia, onkológia, operácia, totálna mastektómia.

Aktívnu ženu, 51-ročnú opatrovateľku Adrianu, čaká chemoterapia, rádioterapia, zotavovanie a starostlivosť o seba. Liečba je nákladná, dlhotrvajúca a vyčerpala počas nej svoje úspory. Prácu opatrovateľky, ktorú s láskou robila a často pomáhala kolegyniam a kolegom, tak musela odložiť, pre oslabenú imunitu aj chýbajúcu silu.

Pracovala dlhé roky v Rakúsku a PN jej už po 20. týždňoch bude končiť a nemá nárok na ďalšiu.

„Veľakrát pomáhala ľuďom, či už finančne alebo aj svojou prácou a nápadmi. No teraz potrebuje pomoc ona, je to moja spolužiačka a výborná priateľka, niekomu susedka, ale hlavne matka a milovaná dcéra,“ hovoria Monika a Jarka, jej dlhoročne priateľky, spriaznené duše. „Aďa je bojovníčka, nevzdá to len tak ľahko a keď trošku pomôžeme a prispejeme verím, že sa jej to podarí. Pomôžme jej prelomiť toto pre ňu veľmi ťažké obdobie.“

Matka, milovaná dcéra a priateľka, láskavá opatrovateľka potrebuje pomôcť prekonať obdobie, v ktorom ju choroba pripravila o možnosť pracovať. Blízki ľudia preto založili pre Adrianu výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

