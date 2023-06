Pomocou Ukrajine pomáhame sebe, podľa Sklenára ich Slovensko nepodporuje na svoj úkor (foto)

Priority ministerstva obrany na najbližšie obdobie sa podľa ministra obrany Martina Sklenára zásadne nezmenili. Sú v súlade s euroatlantickým ukotvením Slovenska i záväzkami, ktoré nám vyplývajú z členstva v nich. Ide najmä o pokračovanie podpory Ukrajiny v obrane pred Ruskom, a to v koordinácii s partnermi.

Ďalšie ciele ministerstva obrany

Ďalším cieľom je udržanie obranných výdavkov minimálne na úrovni 2 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), pričom dôraz by mal byť kladený na výzbroj a techniku, vývoj a inovácie. Treťou prioritou by mala byť modernizácia protivzdušnej obrany i budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.

Sklenár to uviedol vo svojom utorkovom príhovore na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR. Šéf ministerstva obrany uviedol i strednodobé priority. Malo by ísť o prehlbovanie spolupráce s partnermi a spojencami, ale aj investície do rozvoja domácej obrannej infraštruktúry, trend investícií by mal podľa ministra pokračovať. Do budúcna je podľa neho potrebné zaistiť i transparentnosť pri rozvoji ministerstva.

Pomocou Ukrajine pomáhame aj sebe

Sklenár v kontexte konfliktu na Ukrajine zdôraznil, že žijeme v dynamických a neistých časoch. Odmietol však, že by Slovensko podporovalo Ukrajinu na svoj úkor. Zdôraznil, že pomáhame nielen Ukrajine, ale najmä sebe. Minister obrany uviedol, že podľa schváleného rozpočtu na tento rok by výdavky na obranu mali byť 2,1 percenta HDP, kým na podporu Ukrajiny išlo 0,23 percenta HDP od začiatku vojny.

„Pomocou Ukrajine pomáhame sebe. Obrana Ukrajiny je obranou Slovenska,“ povedal Sklenár. Dodal, že čím bude ruská hranica ďalej od slovenskej hranice, tým bude Slovensko bezpečnejšie.

Posledné tri roky Sklenár označil za najreformnejšíe obdobie ministerstva, podľa neho vidno i konkrétne výsledky. Vyzdvihol prácu svojho predchodcu Jaroslava Naďa (Demokrati) i veliteľa Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka.