Poľský prezident zablokoval reformu súdnictva, tvrdo zasiahol vládu Donalda Tuska

Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok vetoval zákon, ktorý mal obnoviť nezávislosť orgánu dohliadajúceho na súdnictvo, čo predstavuje vážny úder pre centristickú vládu premiéra Donalda Tuska.
Vládna proeurópska koalícia presadila legislatívu, podľa ktorej by členov Štátnej súdnej rady (KRS), ktorá nominuje sudcov, vyberali samotní sudcovia, a nie politici. Cieľom bolo zvrátiť reformu zavedenú počas vlády konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v rokoch 2015 až 2023.
Jasne protiústavný
Po tejto reforme bolo 15 sudcovských členov rady po prvý raz vyberaných výlučne politikmi, čo vyvolalo kritiku európskych súdnych inštitúcií a spory s Európskou úniou (EÚ) o stav právneho štátu v Poľsku.
Prezident Nawrocki svoje veto oznámil vo videu na sociálnej sieti X. Vyhlásil, že zákon je „jasne protiústavný a mohol by byť použitý ako nástroj na odstránenie sudcov, ktorých sa súčasná vláda obáva“. Dodal, že by spôsobil „chaos“.
Konflikt s Tuskom
Minister spravodlivosti Waldemar Žurek označil veto za politicky motivované. „To, čo prezident chcel, bolo zaútočiť na reformy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie súdov,“ uviedol podľa portálu Onet.
Nawrocki v poslednom období vetoval rekordný počet zákonov, čo vládna koalícia kritizuje ako „legislatívnu sabotáž“. Spor o reformu justície patrí medzi hlavné konflikty medzi prezidentom a Tuskovo vládou.