Poľsko predĺži kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou o ďalších šesť mesiacov

Poľsko v stredu oznámilo, že dočasné kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou predĺži o ďalších šesť mesiacov, a to do 4. apríla budúceho roka. Varšava v júli obnovila hraničné kontroly, ktoré vláda zdôvodnila snahou obmedziť nelegálnu migráciu.
„Predlžujeme hraničné kontroly s Nemeckom a Litvou, aby sme monitorovali migračnú trasu, ktorá vedie z pobaltských štátov cez Poľsko do západnej Európy. Zadržiavame osoby, ktoré sa pokúšajú nelegálne prevážať migrantov na západ,“ uviedol vo vyhlásení poľský minister vnútra Marcin Kierwiński. Minister tiež spomenul „pretrvávajúci migračný tlak“ na hraniciach s Bieloruskom, ktoré podľa Varšavy využíva migráciu ako nástroj na destabilizáciu regiónu.
Poľsko znovu otvorí hranice s Bieloruskom
Podľa vyhlásenia ministerstva vnútra počas ôsmich mesiacov tohto roka zaznamenali na poľsko-bieloruských hraniciach takmer 25-tisíc pokusov o ich nelegálne prekročenie.
V rovnakom období poľskí pohraničníci zadržali 2 400 osôb, ktoré sa pokúšali nelegálne prekročiť poľsko-nemecké hranice v oboch smeroch. Medzi nimi bolo takmer 550 ľudí, ktorí už predtým prekonali bariéry na hraniciach s Bieloruskom. Na poľsko-litovských hraniciach zadržali od januára do augusta tohto roka približne 60 prevádzačov ľudí.