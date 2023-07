Poľsko podľa Putina zabudlo, že „západná časť krajiny je darom Stalina“

Ruský vodca Vladimir Putin obvinil Poľsko, že má územné ambície v častiach bývalého Sovietskeho zväzu. Ako referuje web news.sky.com, na adresu poľských lídrov povedal, že „zabudli“, že „západná časť Poľska je darom Stalina pre krajinu“.

Moskva by podľa Putina považovala akúkoľvek agresiu proti blízkemu spojencovi Bielorusku, ktoré bolo súčasťou Sovietskeho zväzu, za útok na Rusko. Varoval, že Kremeľ bude reagovať na agresiu proti Bielorusku „všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii“.

Komentáre ruského prezidenta prichádzajú po najnovšej odozve Poľska na to, že žoldnieri z Wagnerovej skupiny začínajú svoj výcvik v susednom Bielorusku.

Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak preto oznámil, že Varšava posilní poľské hranice s Bieloruskom o dve dodatočné vojenské brigády.

Predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov vyhlásil, že Moskva by mohla použiť žoldnierov z Wagnerovej skupiny nachádzajúcich sa v Bielorusku na inváziu do Suwalského koridoru, pretože Rusko „potrebuje“ pre seba tento pás územia v poľsko-litovskom pohraničí.

Suwalský koridor predstavuje prvý kontaktný bod medzi silami Ruska a NATO a západní vojenskí plánovači varovali, že by mohol byť jedným z prvých cieľov Moskvy, ak by sa niekedy rozhodla eskalovať vojnu do konfrontácie so Západom.