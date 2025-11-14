Poľsko opätovne otvorí dva priechody na hraniciach s Bieloruskom

Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Poľskí vojenskí policajti kontrolujú autá v blízkosti hranice s Bieloruskom. Foto: SITA/AP
Poľská vláda oznámila, že krajina plánuje v pondelok znovu otvoriť dva priechody na hraniciach s Bieloruskom, ktoré uzavrela počas rusko-bieloruských vojenských cvičení. Platnosť uzatvorenia priechodov Varšava predĺžila po tom, ako do poľského vzdušného priestoru preniklo 21 ruských dronov.

Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že Varšava zohľadňuje potreby „veľkej skupiny podnikateľov, dopravcov a ľudí cestujúcich za prácou“.

Podľa plánu by sa hraničné priechody Bobrowniki a Kuznica Bialostocka mali znovu otvoriť od pondelka 17. novembra, uviedlo ministerstvo vnútra.

Námestník poľského ministra vnútra Wiesław Szczepanski v piatok ráno v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Polskie Radio povedal, že Varšava eviduje na hraniciach s Bieloruskom „menej narušení“.

