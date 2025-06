Prezidentské voľby v Poľsku vyhral nacionalistický historik Nawrocki, výsledok bol veľmi tesný

Prezidentské voľby v Poľsku vyhral nacionalistický historik Karol Nawrocki. Ukázali to oficiálne výsledky, ktoré zverejnili v pondelok. V nedeľňajšom druhom kole získal 50,89 percenta hlasov.

Za jeho súpera proeurópskeho starostu Varšavy Rafala Trzaskowského a spojenca centristickej vlády krajiny hlasovalo 49,11 percenta poľských voličov. „Gratulujem víťazovi!“ uviedol na sieti X odchádzajúci konzervatívny prezident Andrzej Duda. Zároveň sa poďakoval Poliakom za „splnenie si občianskej povinnosti“ a za volebnú účasť, ktorá bola na úrovni 71,63 percenta.

Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii!…

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 2, 2025