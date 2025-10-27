Polovica matiek si želá viac pomoci, polovica otcov sa cíti kritizovaná – čo hovorí prieskum o rodičovstve?

Zatiaľ čo ešte v minulej generácii bolo bežné, že matky zostali doma a otcovia nosili výplatu, dnes sa úlohy viac prelínajú. Napriek tomu sa stále prejavuje nerovnováha v starostlivosti o deti. Najnovší prieskum spoločnosti Philips v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd ukázal, že aj keď väčšina otcov vyjadruje ochotu pomáhať, v každodennom živote to často vyzerá inak.
Značka Philips Avent, ktorá minulý rok oslávila svoje 40. výročie, prišla s konceptom #ShareTheCare, teda Starajme sa spolu. Jeho cieľom je podporiť zdieľanie starostlivosti o malé deti. Pri tejto príležitosti spoločnosť Philips zrealizovala rozsiahly prieskum a opýtala sa viac ako 1000 slovenských a českých rodičov, čo ich na spoločnej starostlivosti o bábätko teší a čo ich trápi.
Medzi vyčerpaním a osamelosťou
Prieskum odhalil, že veľká časť mám žije v permanentnom pocite preťaženia. Takmer tri štvrtiny hovoria, že im počas dňa neostáva žiadny čas pre seba. Sedem z desiatich má pocit, že nezvládajú domácnosť, keďže popri starostlivosti o dieťa im zostáva málo energie a času na iné povinnosti. Viac než polovica matiek sa cíti vo svojich pocitoch osamelo a každá druhá zažila situáciu, keď mala dojem, že zostala na všetko úplne sama.
K tomu sa pridáva aj túžba po inom naplnení – dve tretiny matiek by rady robili aj niečo iné než len starať sa o dieťa. Zaujímavé je, že až šesť z desiatich pritom cíti, že sa ich partner zapája do starostlivosti, no zároveň to vnímajú skôr ako ďalší tlak než ako úľavu.
„Matky dnes čelia obrovskému tlaku. Majú byť starostlivé, stále prítomné a zároveň zvládať domácnosť i prácu. Je prirodzené, že sa cítia vyčerpané,“ hovorí psychologička Ivana Čergeťová.
Otcovia chcú, ale často neskoro
Ani pohľad mužov nie je bez napätia. Mnohí otcovia priznávajú, že sa cítia nedocenení – každý druhý hovorí, že ich úloha živiteľa rodiny zostáva nepovšimnutá. Viacerí opisujú, že keď sa snažia zapojiť do starostlivosti, stretávajú sa skôr s kritikou než s podporou. Polovicu mužov trápi, že ich partnerku starostlivosť o dieťa úplne pohltila a niektorí dodávajú, že sa do povinností naplno zapájajú až vtedy, keď dieťa trochu vyrastie.
Napriek týmto rozporom väčšina otcov tvrdí, že starostlivosť je rozdelená spravodlivo. Matky to však vnímajú inak – viac ako polovica hovorí, že spravodlivé to nie je. Rozdiel v perspektívach ukazuje, že obaja rodičia často vidia realitu odlišne: muži zdôrazňujú vlastný prínos, zatiaľ čo ženy upozorňujú na množstvo každodenných drobných úloh, ktoré zostávajú na ich pleciach.
Najkritickejšie sú prvé tri roky
Psychologička Čergeťová upozorňuje, že najťažšie obdobie pre páry prichádza krátko po narodení dieťaťa. „Partneri si hľadajú nové roly, mení sa dynamika rodiny. Ak chýba komunikácia a uznanie, rýchlo vznikajú frustrácie a odcudzenie. Často počúvam od matiek, že sa cítia samy, aj keď nie sú samy – partner je doma, ale ony majú pocit, že všetko je na nich,“ hovorí.
Pozitívne však je, že väčšina otcov má skutočný záujem byť súčasťou starostlivosti. Aj keď sa mnohí zapájajú aktívnejšie až neskôr, ich prítomnosť posilňuje nielen vzťah s dieťaťom, ale aj partnerské puto.
Čas pre seba a ako pár
Prieskum ukázal, že jedným z najväčších trápení rodičov je nedostatok času – nielen pre seba, ale aj pre partnerský vzťah. Tri štvrtiny matiek hovoria, že nemajú priestor venovať sa samy sebe. A podobný počet rodičov priznáva, že im chýbajú chvíle, keď sú spolu iba ako pár. To ukazuje, že téma starostlivosti o deti nie je len otázkou praktických povinností, ale aj kvality vzťahu a spokojnosti v rodine.
Spoločná starostlivosť prináša radosť
Napriek problémom prináša zapojenie oboch rodičov množstvo pozitív. Sedem z desiatich rodičov hovorí, že spoločná starostlivosť ich zblížila. Tri štvrtiny opisujú, že partnera začali vnímať pozitívnejšie, keď videli, ako sa stará o dieťa. Rodičia, ktorí si rovnomernejšie delia povinnosti, hovoria o menšom napätí, väčšej spokojnosti a aj o tom, že rodina má nový, hlbší zmysel.
Keď technológie uľahčia každodennosť
Časť napätia môžu zmierniť aj praktické riešenia. Rodičom dnes pomáhajú technológie, ktoré odbremeňujú od rutinných úloh – od kŕmenia až po chvíle, keď dieťa spí.
- Dojčenské fľaše Philips Avent sa prispôsobujú prirodzenému rytmu pitia dieťaťa a uľahčujú striedanie medzi dojčením a fľašou. Vďaka nim si aj partner môže vyskúšať kŕmenie.
- Elektrická odsávačka materského mlieka umožňuje matkám pripraviť si zásoby mlieka a dopriať si tak chvíľu pre seba.
- Inteligentné pestúnky a teplomery prinášajú rodičom pokoj počas spánku dieťaťa – umožňujú sledovať dýchanie, klímu v izbe či reagovať na plač.
Takto sa starostlivosť o dieťa stáva nielen povinnosťou jedného rodiča, ale spoločnou skúsenosťou, ktorá dokáže rodinu nielen zblížiť, ale aj odľahčiť od každodennej záťaže.
Viac informácií nájdete na webe https://www.philips.sk/c-m-mo/philips-avent.
Informačný servis