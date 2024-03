Politológ: Pri úvahách o víťazovi prezidentských volieb je potrebné myslieť na to, akých nových voličov má potenciál osloviť

Pri úvahách o potenciálnom víťazovi druhého kola prezidentských volieb je potrebné myslieť na to, akých nových voličov má potenciál osloviť a presvedčiť, aby mu odovzdali svoj hlas. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zamieša karty záver kampane?

Poukázal, že v tomto smere bude otázne, ako sa zachová elektorát neúspešných kandidátov z prvého kola volieb, a tiež, či niektorý z favoritov volieb, ktorými sú podľa prieskumov Peter Pellegrini a Ivan Korčok, dokáže zmobilizovať napríklad voličstvo, ktoré sa nezúčastnilo na prvom kole volieb.

„Svoju úlohu tak môže mať aj samotné finále kampane, ale do istej miery aj činnosť vlády a či sa ešte niektoré nové témy vo vzťahu k nej nebudú v spoločnosti výraznejšie diskutovať. Jeden z prezidentských kandidátov je navyše známy schopnosťou pritiahnuť pozornosť práve v posledných dňoch kampane. Zatiaľ je v tejto oblasti ale pokoj, preto uvidíme, či ešte nevyrukuje v tieto dni s niečím, čo môže istú skupinu voličov preliať k iným kandidátom,“ vraví politológ.

„Potenciálne víťazstvo aktuálne druhého kandidáta v poradí v jednotlivých prieskumoch v prvom rade naráža na to, že by malo byť postavené na podpore výrazne heterogénneho elektorátu,“ vraví Bardovič na margo možnosti, či by Korčok mohol vyhrať celkový súboj o prezidentský palác.

Pellegrini ako neželaný kandidát

Otázkou je podľa politológa to, ako dokáže s touto skupinou voličstva pracovať a zmobilizovať ich v prípadnom druhom kole volieb.

„Tu je ale potrebné dodať aj to, že paradoxne v tejto situácii môže byť aj Peter Pellegrini, keďže pre elektorát Štefana Harabina, už aktuálne odstúpeného kandidáta Andreja Danka, ale vo svojej podstate aj časti Smeru-SD nemusí byť úplne želaným kandidátom. Rozhodujúce tak podľa mňa bude, ako dokážu títo kandidáti v druhom kole s touto skutočnosťou pracovať,“ dodáva Bardovič.

Prieskumy ukazujú dvoch favoritov

Politológ, na základe dlhodobého vývoja preferencií, predpokladá, že mená dvoch kandidátov, ktorí postú do druhého kola prezidentských volieb, sa už nezmenia, za predpokladu, že sa nestane nič významné.

„Doteraz realizované prieskumy ukazujú dvoch hlavných kandidátov v týchto voľbách, ktorí by mali postúpiť do druhého kola. Domnievam sa, že istá dynamika volebných prieskumov (dobehovanie, či dokonca predbiehanie jedného kandidáta iným kandidátom) je prirodzená, keďže sa pred voľbami otvárajú rôzne témy a viaceré problémy,“ vraví Bardovič.

Dodal, že tieto prvé mesiace novej vlády sú predmetom diskusií i v kontexte rôznych legislatívnych návrhov a prijímaných zmien, čo podľa neho môže mať mobilizačný potenciál, ktorý by sa mohol premietnuť do prezidentských volieb.