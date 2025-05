Migaľ skritizoval hokejistov, ktorí neprišli reprezentovať. Ľudia ho v komentároch zjedli - VIDEO, FOTO

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ na sociálnej sieti zdieľal príspevok, kde sa ostro vyjadril ohľadom slovenských hokejistov, ktorí neprišli tento rok reprezentovať svoju krajinu.

Vyše 20 hráčov odmietlo prísť z rôznych dôvodov – či už pre zranenia, dlhú i náročnú sezónu či rôzne ďalšie ospravedlnenia.

Tréner Vladimír Országh, ktorý nahradil Craiga Ramsayho doliečujúceho sa zo zápalu pľúc, tak nevystaval konkurencieschopný káder.

Slováci skončili v základnej skupine A až na šiestom mieste. Zo siedmich zápasov vyhrali len dva – proti Francúzsku a Slovinsku.

Skloniť sa museli nad družstvami Švédska, Kanady, Fínska, Lotyšska aj Rakúska. Inkasovali sme až 24 gólov a strelili biednych deväť.

Rodáci spod Tatier tak obsadili konečnú 11. priečku. Ide o najhoršie umiestnenie za ostatných osem rokov.

„Verím, že slovenskí hokejisti, ktorí tento rok neprišli reprezentovať, mali naozaj zdravotné alebo osobné dôvody – a nie ideologické či politické.

Bola by škoda, keby sa pre špekulácie vytvárali ďalšie zákopy medzi hráčmi navzájom, vedením zväzu a fanúšikmi. Nakoniec na to najviac doplácame my, ktorí hokej milujeme. Držím palce hokejovému tímu, nech sa im darí na Olympijských hrách v Miláne 2026,“ napísal Migaľ na sociálnej sieti.

A neostalo to bez odozvy ľudí a priaznivcov slovenskej hokejovej reprezentácie.

Komentáre pod príspevkom neboli podporné, ale naopak. Rozpútala sa tam debata s takmer 800 odpoveďami.

Odraz spoločnosti

Jeden používateľ na to odpovedal: „No niektorí hokejisti majú ozaj aspoň nejaké morálne zásady. Skúste si z nich zobrať príklad.“

Pridal sa ďalší: „So všetkou úctou, pán Migaľ, verím, že aj poslanci, ktorí hlasovali/hlasujú tak ako hlasujú, majú na to tiež pádne dôvody. Ale zdá sa, že morálne to nie sú.“

Kritikou nešetril ani ďalší muž: „Som nesmierne rád, že takto dopadli – presný obraz v spoločnosti a v krajine.“

Morálne zásady

Ani ďalšie komentáre a názory ľudí neboli práve povzbudivé.

„Pán Migaľ, to ste taký strašne naivný alebo to robíte naschvál? Veď je nadovšetko jasné, že to najlepšie, čo máme, nebude reprezentovať, lebo nemajú na to dôvod ani chuť. Podpora mládeže katastrofa, tréningové podmienky rovnaké ako pred 30 rokmi a ceny mimo reality. A viete, prečo to nie je? Lebo sa všetko rozkradne a minie inde. Každý má plnú hubu kecov, ako treba podporovať deti a mládež. V skutočnosti sa na nich zvysoka kašle a vyrastajú celé generácie hlupákov s mobilom v ruke.“

„Skôr sa treba spýtať, či všetci kompetentní spravili všetko pre to, aby hráči z NHL prišli. A asi sa aj zamyslieť, čo sme za národ a aké máme hodnoty, keď máme toľko hráčov v KHL.“

„Čo takto poloziť si otázku: Prečo tí najlepší odmietajú reprezentovať túto krajinu? Žeby preto, lebo našťastie majú zdravý rozum a uctievajú ešte nejaké morálne zásady?“

„Viete, politika presiakla všade do našej spoločnosti a to už nie je dobre. Chalani za to nemôžu, za toto môžu ti, ktorí rozhodujú a sú vo vedení.“

„Aj Craig Ramsay radšej ochorel, ako si spraviť takúto hanbu.“

„Treba tlačiť na politikov, aby sa dištancovali od športu. Šport nesmie byť závislý na rozhodnutiach politikov.“

„Aj ten hokej je len odrazom spoločnosti. Čím ďalej, tým viac hanby ako hrdosti,“ doplnil predošlých ďalší Slovák v komentároch na Migaľov príspevok.

Majstrovstvá sveta v hokeji ukončia svoju prvú fázu poslednými dvomi zápasmi v skupinách A a B. V hre budú reprezentácie Kanady, Švédska, Nemecka a Dánska.

Bojuje sa už len o jediné postupové miesto do štvrťfinále – získa ho jeden tím z posledných dvoch menovaných.

Ak by sa ním stali Dáni a Švédi by sa udržali na čele skupiny A, vyraďovacia časť by sa hrala systémom prvého so štvrtým a druhého s tretím z rovnakej skupiny.

Pokiaľ sa vyššie spomenuté podmienky nesplnia, play-off sa bude hrať systémom A1-B4, A2-B3, B2-A3 a B1-A4.