Do KHL putuje nitriansky bek Cotton. Rusi následne zosmiešnili extraligu, vraj sa hrá len preto, lebo to vyžaduje IIHF

Ruský klub v KHL Lada Togliatti výrazne posilňuje pred nadchádzajúcou sezónou. Jednou z posíl je 24-ročný obranca Alex Cotton, ktorý predošlé dva ročníky strávil v extraligovej HK Nitra.

Okrem neho v jeden jediný deň podpísalo vedenie zmluvu s ďalšími ôsmimi hokejistami.

Tím, ktorý v minulej sezóne zaostal za pásmom play-off o 15 bodov, by sa chcel s novým partnerom vrátiť do najlepšej osmičky.

Opačným smerom, teda preč z klubu, putovalo až 16 hráčov. Takisto prišiel aj nový tréner, píše ruský web sport-express.net.

Lada Togliatti však má dlhy z minulej sezóny, ktoré sľúbila splatiť, takže rozpočet na ďalšiu sezónu je znížený. Napriek tomu sa udialo takéto sľubne vyzerajúce „zemetrasenie“.

Veľká kritika od autora

Webstránka vybrala Cottona ako jedného z troch severoamerických hokejistov, ktorí sa nepresadili v zámorí, a odišli do Európy.

Draftovaný bol iba bývalý „corgoň“, ale do Európy odišiel hneď po skončení juniorského veku, keďže Detroit Red Wings mu nedal šancu.

„Nie je to najrozmernejší obranca s dobrou strelou, no má za sebou slovenský titul s Nitrou. Ale povedzme si na rovinu, že na zisku titulu na Slovensku vôbec nezáleží. Je to veľmi slabá liga, ktorá sa hrá len preto, lebo IIHF vyžaduje domáce súťaže,“ vyjadril sa na margo Tipos extraligy autor článku Alexej Ševčenko.

Cotton nazbieral za Nitru v 129 zápasoch vrátane play-off dokopy 81 bodov. Obranca strelil 20 gólov a na 61 prihral.

Okrem titulu si v nedávno ukončenom ročníku pridal do zbierky aj striebornú medailu po prehre v siedmom finálovom dueli s HC Košice.

Vráti sa

„O Alexovom odchode sme vedeli. Pri tvorbe kádra na novú sezónu sme s ním už nepočítali. Počas play-off sme sa s ním dohodli na jeho uvoľnení do KHL po skončení sezóny s tým, že sa jeho zmluva u nás po dobu jeho pôsobenia v KHL preruší a potom sa vráti k nám do klubu.

Alex veľmi túžil po angažmáne v KHL a nakoniec sa mu to splnilo. V jeho novom pôsobisku mu želáme veľa šťastia. Kontrakt u nás má ešte na jednu sezónu. Uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať jeho kariéra. Jeho snom je si raz zahrať NHL. Rozlúčili sme sa v dobrom a sám Alex prejavil záujem sa k nám ešte vrátiť,“ povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pre klubový web.