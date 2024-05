Politici obviňujú EÚ z každého neúspechu, podľa Lexmann to je príčinou narastajúceho euroskepticizmu na Slovensku

Na Slovensku narastá euroskeptizmus a je to aj v dôsledku toho, že mnohí politickí lídri v prípade úspechu povedia, že je to vďaka nim, ale keď sa niečo nepodarí, tak z toho obvinia Európsku úniu. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann.

„Negatívne postoje voči Európskej únii sa množia a je dôležité, aby sa občania zamysleli nad takými obvineniami Európskej únie,“ povedala.

Kritika voči trendom z EÚ

Podľa Lexmann je na druhej strane dôležité, aby sme „ako suverénna krajina boli kritickí voči niektorým trendom, ktoré z Únie prichádzajú k nám“. „Ale o tom je už naša zodpovednosť, aby sme neboli tí, ktorí doma robia plecia, že ako chránime suverenitu a právo veta, ale aby sme dokázali meniť Európsku úniu tak, aby slúžila pre dobro človeka na Slovensku.“