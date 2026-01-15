Polícia zasiahla proti kyberpirátskej skupine Black Basta, na jej ruského lídra vydali zatykač

Polícia vykonala razie proti dvom členom ransomvérovej skupiny Black Basta na Ukrajine a vydala zatykač na jej ruského lídra. Vo štvrtok to oznámila nemecká prokuratúra.
Skupina je obvinená z rozsiahlych kybernetických útokov, pri ktorých pomocou škodlivého softvéru šifrovala systémy obetí a následne od nich požadovala výkupné za ich obnovenie.
Stovky miliónov
Podľa prokuratúry členovia skupiny medzi marcom 2022 a februárom 2025 vymohli stovky miliónov eur od približne 600 spoločností a verejných inštitúcií po celom svete. Medzi obeťami boli najmä firmy zo západných industrializovaných krajín, ale aj nemocnice a ďalšie verejné inštitúcie.
Zásahy boli súčasťou koordinovanej operácie orgánov činných v trestnom konaní z Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva. Polícia v rámci nej prehľadala domy dvoch podozrivých na Ukrajine a zaistila dôkazný materiál.
Šéfom bol Rus
Vyšetrovatelia zároveň identifikovali ruského občana, ktorého označili za zakladateľa a šéfa skupiny, a vydali naňho medzinárodný zatykač. Nemecká polícia uviedla, že ide o 35-ročného Olega Nefedova.
Podľa vyšetrovateľov rozhodoval o cieľoch útokov, verboval spolupracovníkov, prideľoval im úlohy, podieľal sa na rokovaniach o výkupnom, spravoval získané prostriedky a vyplácal členov skupiny.
Len v Nemecku 20 miliónov
Domové prehliadky v mestách Ivano-Frankivsk a Ľvov sa zamerali na osoby podozrivé z takzvaného „hash crackingu“, teda metódy získavania hesiel z dát. Ukrajinské úrady už v auguste prehľadali aj dom ďalšieho člena skupiny pri Charkove, ktorý mal podľa vyšetrovateľov zabezpečovať, aby malvér neodhalili antivírusové programy.
Len v Nemecku si skupina Black Basta podľa prokuratúry vyžiadala výkupné v celkovej výške približne 20 miliónov eur od asi 100 spoločností a inštitúcií.