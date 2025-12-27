Polícia zadržala muža podozrivého z pobodania troch žien v parížskom metre

Polícia v piatok zadržala muža podozrivého z pobodania troch žien v parížskom metre. Uviedla to prokuratúra pre agentúru AFP. Útočník napadol tri obete na troch rôznych miestach pozdĺž linky metra 3, ktorá vedie cez centrum francúzskej metropoly.
Parížska polícia uviedla, že dve z napadnutých žien ošetrili záchranári a previezli ich do nemocnice, ich stav však nebol kritický. Tretia žena následne sama vyhľadala lekárske ošetrenie v nemocnici, dodala polícia.
Francúzske ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že 25-ročného občana Mali v januári 2024 uväznili za priťažujúcu krádež a sexuálne napadnutie. Muža umiestnili do administratívneho zadržiavacieho centra. V júli mu nariadili opustiť Francúzsko. Keďže sa však nepodarilo získať konzulárny cestovný doklad potrebný na jeho deportáciu, po 90 dňoch ho prepustili v súlade so zákonom, uvádza sa v stanovisku.
Palestínčan zabil v Izraeli autom staršieho muža a dobodal nožom mladú ženu
Minister vnútra Laurent Nuñez uviedol, že „ľutuje, že deportáciu podozrivého sa nepodarilo uskutočniť“, a zároveň ubezpečil, že „pokračujú snahy uprednostniť vyhosťovanie cudzincov bez platných dokladov, ktorí sa dopustili narušenia verejného poriadku“.