Podozriví z krádeže šperkov v Louvri predstúpili pred parížsky súd

Niekoľko podozrivých, ktorých tento týždeň zatkli v súvislosti s krádežou šperkov v múzeu Louvre, v sobotu predstúpili pred parížsky súd. Uviedla to pre agentúru AFP parížska prokuratúra, avšak nespresnila presný počet podozrivých.
Minulý mesiac zlodeji, ktorí boli vybavení elektrickým náradím, vtrhli za bieleho dňa do Louvru, najnavštevovanejšieho múzea sveta, a za sedem minút ukradli šperky v hodnote približne 102 miliónov dolárov (zhruba 93,8 milióna eur).
Francúzske úrady najprv informovali o zadržaní dvoch podozrivých. Tento týždeň polícia zatkla ďalších päť ľudí vrátane hlavného podozrivého. Parížska prokurátorka Laure Beccuauová v stredu uviedla, že prvých dvoch mužov obvinili z krádeže a zločinného sprisahania po tom, ako „čiastočne priznali vinu“. Predpokladá sa, že práve títo dvaja muži sa vlámali do múzea, zatiaľ čo ich komplici čakali pred budovou.