Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice

Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice v okrese Hlohovec, kde sa pri jednom z rodinných domov strieľalo. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj „kukláčov“ z Pohotovostného policajného útvaru.
Policajti z Dunajskej Stredy a Trnavy riešili streľbu aj útok nožom, jeden muž skončil v nemocnici
Polícia informovala, že bezprostredné okolie miesta uzavrela a v súčasnosti vykonáva prvotné úkony, vrátane zisťovania osoby strelca. Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň. Zranený mladík bol privolanou RZP pri vedomí prevezený do trnavskej nemocnice.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Zlatice Antalovej polícia osobu podozrivú zo streľby obmedzila na osobnej slobode. Bližšie informácie polícia poskytne, akonáhle to situácia umožní.