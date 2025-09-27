Policajti z Dunajskej Stredy a Trnavy riešili streľbu aj útok nožom, jeden muž skončil v nemocnici

Dunajskostredskí a trnavskí policajti riešili počas uplynulej noci streľbu aj útok nožom. Polícia prijala oznámenie o streľbe v Dunajskej Strede. Jeden muž mal na druhého muža vytiahnuť strelnú zbraň a vystrelil s ňou do vzduchu. Policajti ihneď konali a vyslali na miesto policajný výjazd. Po príchode na miesto policajti podozrivého 36-ročného muža obmedzili na slobode.
Polícia v prípade streľby v Dačovom Lome vzniesla obvinenie, vypátrali aj samopal a nábojnice
V Trnavskom kraji polícia v túto noc riešila aj útok nožom. Krátko po polnoci vyslali hliadky do obce Madunice v okrese Hlohovec, kde sa nachádzal vážne zranený 55-ročný muž. Osobu, ktorá mužovi spôsobila zranenia, sa policajtom podarilo zadržať. Zranený muž skončil vo vážnom stave v nemocnici. „V súčasnosti vykonávame v oboch prípadoch prvotné procesné úkony, preto bližšie informácie momentálne nemôžeme poskytnúť,“ doplnila polícia.