Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO

Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster.
„60 ročný vodič vozidla Fiat, ako aj spolujazdkyňa, utrpeli ťažké zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Policajti vodiča Škody na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informovala nitrianska krajská polícia Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania políciou.