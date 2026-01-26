Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO

Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nehoda 1.jpg
Foto: www.facebook.com
Hurbanovo Regionálne správy Regionálne správy z lokality Hurbanovo

Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„60 ročný vodič vozidla Fiat, ako aj spolujazdkyňa, utrpeli ťažké zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Policajti vodiča Škody na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informovala nitrianska krajská polícia Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania políciou.

Okruhy tém: Dopravná nehoda nitrianska krajská polícia Polícia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk