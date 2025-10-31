Polícia udelila výnimku na dojazd kamiónov, ale len v obmedzených časoch

Prezídium Policajného zboru udelilo výnimku na dojazd kamiónov na sobotu 1. novembra, ale len v obmedzených časoch od 00:00 do 10:00 a následne od 20:00 do 24:00. Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, dôvodom obmedzenia výnimky je predpokladaný vyšší výskyt motorových vozidiel na cestách.
„Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky je na území SR,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky