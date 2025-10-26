Cintoríny v Prešove budú počas Dušičiek otvorené nonstop, polícia a mesto majú pre ľudí niekoľko odporúčaní

Cintoríny v Prešove budú počas obdobia Pamiatky zosnulých otvorené nepretržite. Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, od pondelka 27. októbra do nedele 9. novembra budú Hlavný cintorín, Cintorín Solivar a Cintorín v Nižnej Šebastovej prístupné verejnosti 24 hodín denne.
Cintoríny budú monitorované
Počas tohto obdobia budú cintoríny monitorované strážnou službou a osvetlené denne od 16:30 do 22:00. Sociálne zariadenia v domoch smútku v Solivare a Nižnej Šebastovej budú otvorené počas víkendu 1. a 2. novembra od 13:00 do 18:00. Na Hlavnom cintoríne, kde prebieha rekonštrukcia Domu smútku, budú počas celého obdobia k dispozícii mobilné toalety.
Kancelária správy cintorínov na Krátkej ulici 2 bude pre verejnosť otvorená od stredy 29. do piatka 31. októbra v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00. Informácie o hrobových miestach je možné získať aj telefonicky na čísle 051/77 241 33 alebo e-mailom na cintorin@tsmp.sk.
Odporúčania mesta a polície
Mesto Prešov a mestská polícia vyzývajú občanov, aby boli počas sviatkov opatrní, pozorní a tolerantní. Vodiči by mali rešpektovať dopravné predpisy a parkovať na vyhradených miestach, keďže v okolí cintorínov sa očakáva zvýšený pohyb chodcov.
„Keďže sa v tomto období stmieva skôr, chodcom odporúčame nosiť reflexné prvky. Taktiež je potrebné, aby si občania dávali pozor na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru v okolí hrobových miest či položené na sedadlách zaparkovaných áut,“ upozornila Šitárová. Dodala, že počas sviatkov bude v okolí cintorínov posilnená hliadková služba mestskej polície.
Na cintorínoch budú umiestnené nádoby na triedený odpad – plasty, sklo, kov a bioodpad. „Prosíme preto občanov, aby odpad triedili a vkladali ho výlučne do týchto nádob,“ vyzvala tlačová referentka. Zároveň odporučila, aby ľudia pri výzdobe hrobov uprednostňovali prírodné materiály. Odporúča sa využívať sklenené svietniky s kovovým vrchnákom či viacročné kvety v črepníku. „Umelé ozdoby na hroboch sa väčšinou vyrábajú z viacerých materiálov, preto ich nie je možné dobre zrecyklovať,“ dodala Šitárová.
Tí, ktorí nemôžu prísť osobne, môžu zapáliť sviečku aj virtuálne prostredníctvom webovej stránky pohrebnictvopo.sk, kde je možné symbolicky zapáliť sviečku, položiť veniec či zanechať odkaz pre zosnulých.