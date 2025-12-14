Polícia pátra po páchateľovi, ktorý zabil dvoch ľudí na univerzite v USA – FOTO

Stovky policajtov v nedeľu pátrali po páchateľovi, ktorý na Brownovej univerzite v americkom Providence v štáte Rhode Island zastrelil dvoch ľudí a ďalších deväť zranil, čo viedlo k zatvoreniu univerzitného areálu. Streľba sa udiala v sobotu v budove, kde práve prebiehali skúšky.
Páchateľ na úteku
Ulice okolo univerzity boli niekoľko hodín po incidente plné záchranných vozidiel. Svedkyňa Katie Sun pre študentský časopis Brown Daily Herald uviedla, že počula streľbu, keď sa učila v blízkej budove, a utekala do svojho internátu bez svojich vecí. „Bolo to naozaj desivé. Znelo to, akoby výstrely vychádzali z miest, kde sú triedy,“ povedala.
Osem hodín po streľbe bol páchateľ stále na úteku, pričom približne 400 policajtov vrátane agentov FBI a univerzitnej polície prehľadávalo univerzitný areál.
Dve obete
Starosta Providence Brett Smiley potvrdil, že „dve osoby zomreli a ďalších osem je v kritickom, ale stabilizovanom stave“. Neskôr bol do nemocnice prevezený aj deviaty zranený, ktorý utrpel zranenia od úlomkov. Polícia zverejnila krátke video, na ktorom je podozrivý muž oblečený celý v čiernom, ako rýchlo kráča po opustenej ulici po tom, čo spustil paľbu v učebni na prízemí.
Prezidentka Brownovej univerzity Christina Paxsonová uviedla, že desať z jedenástich obetí sú študenti. Podľa Gun Violence Archive došlo v USA tento rok k viac ako 300 masovým streľbám, pričom masová streľba je definovaná ako incident s postrelením štyroch a viac osôb.
Brownova univerzita v Providence neďaleko Bostonu má približne 11-tisíc študentov. K najsmrteľnejšej streľbe v škole v dejinách USA došlo na Virginia Tech 16. apríla 2007, keď juhokórejský študent Seung-Hui Cho zabil 32 ľudí a zranil 17 ďalších predtým, než si vzal život.