Český exposlanec Feri obvinený z ďalšieho znásilnenia. V januári sa má rozhodovať o jeho podmienečnom prepustení

Česká polícia navrhla obžalovať bývalého českého poslanca Dominika Feriho v ďalšom prípade znásilnenia. Ako informuje web Novinky.cz, prípad sa týka vtedy 17‑ročného dievčaťa, ktoré uviedlo, že mali súhlasný pohlavný styk, počas ktorého si Feri bez jej súhlasu zložil kondóm.
Podľa portálu polícia vzniesla obvinenie po tom, ako český ústavný súd v marci zrušil pôvodné odloženie prípadu.
„Môžem potvrdiť, že vyšetrovanie bolo ukončené a dozorujúcemu prokurátorovi bol predložený spis s návrhom na podanie obžaloby pre trestný čin v sexuálnej oblasti,“ potvrdil pre server iRozhlas šéf Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 3 Pavel Polák.
Dievča v aktuálnom prípade tvrdí, že počas styku Feri konal v rozpore s jej súhlasom. Polícia pôvodne vec odložila, čo potvrdila aj prokuratúra. Ústavný súd však rozhodol, že podobné konanie môže napĺňať skutkovú podstatu znásilnenia, a rozhodnutie zrušil.
Český exposlanec Feri je vinný, za znásilnenie dostal tri roky väzenia
Feri si v súčasnosti odpykáva trojročný trest za znásilnenie dvoch iných dievčat, z ktorých jedno bolo maloleté, a za pokus o znásilnenie. Bývalý poslanec za stranu TOP 09 vinu odmieta. Do väzenia nastúpil vlani a v januári by mal okresný súd rozhodovať o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie.