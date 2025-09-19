Policajti zasahovali v obci Dačov Lom, niekto tam strieľal na prechádzajúce auto

Policajti aktuálne miesto dokumentujú, bližšie informácie poskytnú neskôr.
V okrese Veľký Krtíš sa strieľalo, udalosť preverujú. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na ceste v obci Dačov Lom mal niekto strieľať na vozidlo.

Policajti aktuálne miesto dokumentujú, bližšie informácie poskytnú neskôr.

