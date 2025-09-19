Policajti zasahovali v obci Dačov Lom, niekto tam strieľal na prechádzajúce auto Policajti aktuálne miesto dokumentujú, bližšie informácie poskytnú neskôr. 19. 09. 2025 09:53 Slávka Ambrová Redaktorka regionálnej redakcie 1 min. čítania Redakčne overené informácie Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková Veľký Krtíš Regionálne správy Regionálne správy z lokality Veľký Krtíš Zdieľať Zdieľať V okrese Veľký Krtíš sa strieľalo, udalosť preverujú. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na ceste v obci Dačov Lom mal niekto strieľať na vozidlo.V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite semPolicajti aktuálne miesto dokumentujú, bližšie informácie poskytnú neskôr. Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Banskobystrická krajská polícia Česká polícia Streľba Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Babiš má šancu vrátiť sa do premiérskeho kresla, prezident mu to však môže rázne zatrhnúť Ladislav Hribik Rok 2026 bude pre mestá a obce najťažší za posledné obdobie, podľa progresívcov to pocítia aj obyvatelia – VIDEO Martin Šálek Môže usporiadanie majstrovstiev sveta v cyklistike zlepšiť imidž Rwandy vo svete? Ladislav Hribik Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami Meteorológ Jurčovič na tri dni predpovedá 30 stupňov, počasie prinesie v septembri návrat leta - FOTO SITA Webnoviny Prieskum: Smer-SD a KDH sú na tom najhoršie za posledný polrok, do parlamentu by prešli aj Demokrati SITA Webnoviny Babiš má šancu vrátiť sa do premiérskeho kresla, prezident mu to však môže rázne zatrhnúť Rok 2026 bude pre mestá a obce najťažší za posledné obdobie, podľa progresívcov to pocítia aj obyvatelia – VIDEO Môže usporiadanie majstrovstiev sveta v cyklistike zlepšiť imidž Rwandy vo svete? Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami Meteorológ Jurčovič na tri dni predpovedá 30 stupňov, počasie prinesie v septembri návrat leta - FOTO Prieskum: Smer-SD a KDH sú na tom najhoršie za posledný polrok, do parlamentu by prešli aj Demokrati