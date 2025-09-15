Policajti v rámci akcie Kengura rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska

Policajti rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska. Informovala o to polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s kriminalistami z Humenného a pohotovostným policajným útvarom z Prešova uskutočnili koncom minulého týždňa akciu s krycím názvom Kengura. Akcia sa zamerala na drogovú trestnú činnosť v okrese Humenné.
Policajtom sa podarilo zadržať tri podozrivé osoby. Išlo o 30-ročného muža a dve ženy vo veku 26 rokov. Polícia zaistila počas osobných a domových prehliadok, ako aj kontrole vozidla väčšie množstvo pervitínu, mobilné telefóny a ďalšie predmety, ktoré mali súvis s obchodovaním s drogami. Policajtom pri vyhľadávaní psychotropných a omamných látok pomáhal aj služobný pes.
„Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 30-ročnému mužovi, ktorý už bol v minulosti za drogy odsúdený. Zároveň požiadal o jeho väzobné stíhanie, čo sudca Okresného súdu Humenné potvrdil z dôvodu útekovej a preventívnej väzby. Zvyšné zadržané osoby budú vyšetrované na slobode,“ informovala polícia. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému väzenie na sedem až 15 rokov.