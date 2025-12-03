Policajti ukázali, ako v plzenskom Tescu chytali diviaka. Zaznela aj legendárna hláška z vianočnej reklamy - VIDEO

V sobotu sa v plzenskom Tescu odohrala kuriózna „naháňačka“. Mestskí policajti tam medzi regálmi chytali diviaka a teraz ukázali, ako celá situácia vyzerala z ich pohľadu, zaznela aj legendárna hláška z vianočnej reklamy.
„Ak máte veľké, nahor zakrivené zuby a srsť na chrbte, potom výlet do nákupného centra nie je veľmi dobrý nápad a presne tak začal jeden z našich najnezvyčajnejších predvianočných príbehov,“ začali s opisom svojho sobotňajšieho zásahu.
Do nákupného centra vbehol diviak, najprv zamieril do kvetinárstva
Priblížili, že hlásenie od bezpečnostnej služby, že v kvetinárstve v Tescu na Rokycanskej ulici behá diviak, na linke 156 prijali o 11.43. „Pravdepodobne hľadal niečo pod stromčekom, možno samotný stromček a kto vie, možno aj nejakú Kofolu, keď už prišiel až sem,“ pokračovali s humorom mestskí policajti v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Ako stihli doraziť, tak „sviatočný zákazník“ sa podľa ich slov presunul do sekcie s biopotravinami a potom do pekárne. „Zrejme zlákaný vôňou čerstvých rožkov a vianočného chleba,“ napísali muži zákona, ktorí zviera následne bezpečne chytili, vyviedli von a potom odviezli na pole, kde ho vypustili do voľnej prírody. „Tak zdar Pepo,“ zaznelo pri „rozlúčke“.
Ako už bolo spomenuté, pri zazneli aj slová z legendárnej vianočnej reklamy. „A bude mať aj tie veľké zahnuté zuby dohora,“ zahlásil jeden z policajtov. „Musíš vydržať a budú aj zuby,“ pokračovala debata. „Nie nie ja nemusím, ja už ho vidím,“ zakončili.