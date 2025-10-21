Policajná brutalita? Bývalý hráč NFL zomrel po "krátkej bitke" so strážcami zákona

Bývalý hráč NFL tímu Tampa Bay Buccaneers Doug Martin zomrel v sobotu (18.10.) skoro ráno vo väzbe po incidente v rezidencii v Oaklande v Kalifornii.
„Pred svojou smrťou bol Martin zapojený do vlámania. Kým sa ho policajti snažili zadržať, došlo ku krátkej bitke. Po zadržaní nereagoval. Záchranári prišli na miesto, poskytli mu lekársku pomoc a previezli ho do miestnej nemocnice, kde neskôr zomrel,“ uviedli policajti.
Martin mal 36 rokov. Mal bojovať s problémami duševného zdravia, ktoré vraj hlboko ovplyvnili jeho osobný a profesionálny život, píše web espn.com. Bol to vraj jediný nepriateľ, pred ktorým nedokázal ujsť.
„Dougovi rodičia aktívne pre neho hľadali lekársku pomoc a kontaktovali miestne úrady so žiadosťou o podporu. Dezorientovaný Doug v noci utiekol z domu a šiel do neďalekého susedovho obydlia, kde ho zadržala polícia. Vyšetrovanie toho, čo sa stalo počas jeho zadržania, prebieha,“ uviedla agentúra Athletes First, ktorá ho zastupovala počas pôsobenia v NFL.
Tampa Bay, kde Martin strávil šesť zo siedmich sezón v NFL, ho nazvala „obľúbeným u fanúšikov“, ktorý mal „trvalý vplyv na franšízu“. V rámci osláv 50. výročia bol vybraný medzi 50 najlepších hráčov v histórii organizácie.
This is from Doug Martin’s agent Brian Murphy on behalf of his family. It says he battled mental health challenges that “profoundly impacted his personal and professional life.” It also says his parents were trying to get him medical assistance. pic.twitter.com/gQqGKz01ln
Martin s výškou 175 centimetrov bol známy svojím drsným štýlom, a preto si vyslúžil prezývku „Svalnatý škrečok“.
V roku 2012 bol draftovaný v prvom kole z 31. miesta. Kariéru ukončil o šesť rokov neskôr.