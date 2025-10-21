Policajná brutalita? Bývalý hráč NFL zomrel po "krátkej bitke" so strážcami zákona

V roku 2012 bol Doug Martin draftovaný v prvom kole z 31. miesta. Kariéru ukončil o šesť rokov neskôr.
Bývalý hráč NFL tímu Tampa Bay Buccaneers Doug Martin zomrel v sobotu (18.10.) skoro ráno vo väzbe po incidente v rezidencii v Oaklande v Kalifornii.

„Pred svojou smrťou bol Martin zapojený do vlámania. Kým sa ho policajti snažili zadržať, došlo ku krátkej bitke. Po zadržaní nereagoval. Záchranári prišli na miesto, poskytli mu lekársku pomoc a previezli ho do miestnej nemocnice, kde neskôr zomrel,“ uviedli policajti.

Martin mal 36 rokov. Mal bojovať s problémami duševného zdravia, ktoré vraj hlboko ovplyvnili jeho osobný a profesionálny život, píše web espn.com. Bol to vraj jediný nepriateľ, pred ktorým nedokázal ujsť.

„Dougovi rodičia aktívne pre neho hľadali lekársku pomoc a kontaktovali miestne úrady so žiadosťou o podporu. Dezorientovaný Doug v noci utiekol z domu a šiel do neďalekého susedovho obydlia, kde ho zadržala polícia. Vyšetrovanie toho, čo sa stalo počas jeho zadržania, prebieha,“ uviedla agentúra Athletes First, ktorá ho zastupovala počas pôsobenia v NFL.

Tampa Bay, kde Martin strávil šesť zo siedmich sezón v NFL, ho nazvala „obľúbeným u fanúšikov“, ktorý mal „trvalý vplyv na franšízu“. V rámci osláv 50. výročia bol vybraný medzi 50 najlepších hráčov v histórii organizácie.

Martin s výškou 175 centimetrov bol známy svojím drsným štýlom, a preto si vyslúžil prezývku „Svalnatý škrečok“.

V roku 2012 bol draftovaný v prvom kole z 31. miesta. Kariéru ukončil o šesť rokov neskôr.

