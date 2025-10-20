Fanúšikovia nezvládli prehru svojho tímu. Do autobusu hádzali aj tehly, jedna zasiahla a na mieste zabila vodiča

V Taliansku zomrel vodič autobusu, ktorý viezol fanúšikov hosťujúceho celku domov po výjazde. Zápas medzi RSR Sebastiani Rieti a Estra Pistoia v Serie A2 vyhral druhý menovaný tím 88:73, no priaznivci dlho oslavovať nemohli.
Autobus sa stal terčom zo strany rivalov, ktorí začali hádzať kamene a iné tvrdé predmety, vrátane tehly, ktorá rozbila sklo autobusu na strane druhého vodiča. Na mieste zahynul.
Ani pokusy o resuscitáciu nepomohli zachrániť ľudský život. Vozidlo smerovalo z Rieti do Pistoie a až do poslednej chvíle ho sprevádzali policajné zložky.
Sú znepokojení
„Je to zločin, ktorý nás necháva v nemom úžase. Súcitíme s rodinou vodiča, ktorý bol zabitý. Naše myšlienky sú s nimi. Sme v kontakte s obyvateľmi Pistoie, ktorí boli v autobuse, a s orgánmi, ktoré vedú vyšetrovanie,“ uviedol starosta Pistoie Alessandro Tomasi podľa webu gazzetta.it.
„S úzkosťou sme prijali správu o smrti jedného z dvoch vodičov autobusu, ktorý viezol fanúšikov Biancorossi späť z výletu do Rieti,“ píše klub Pistoia v oficiálnom vyhlásení.
„Na základe prvých informácií a v očakávaní oficiálnych potvrdení zo strany justície klub vyjadruje svoje znepokojenie nad okolnosťami, ktoré viedli k nehode. Prezident Joseph David a celý klub vyjadrujú sústrasť rodine vodiča a zdieľajú bolesť jeho blízkych,“ doplnil.
Aj basketbalový celok z Rieti sa vyjadril k tragédii: „To, čo sa stalo po zápase nás zdesilo. Autobus, ktorý viezol fanúšikov hostí, bol na ceste späť vystavený neopísateľnému činu, keď sa stal obeťou hádzania predmetov, ktoré spôsobilo smrť vodiča autobusu. Klub sa úplne dištancuje od toho, čo sa stalo, a vyjadruje úprimnú sústrasť a solidaritu s rodinou tragicky zosnulého vodiča.
Ide o veľmi závažný incident. Hovoríme tu o udalostiach, ktoré nemajú nič spoločné so športom a sú úplne vzdialené hodnotám, ktoré sa ako klub každý deň snažíme presadzovať.“