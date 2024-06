Poliaci mali na ME vo futbale dobrý rozbeh, no proti ofenzívne ladeným Holanďanom nezabodovali

Futbaloví reprezentanti Holandska zvíťazili v nedeľňajšom súboji ME 2024 nad Poliakmi 2:1 a potvrdili, že na veľkých turnajoch im zápasy skupinovej fázy vychádzajú vynikajúco. „Oranjes“ zatiaľ naposledy prehrali stretnutie v základnej skupine ešte na ME v roku 2012.

Odvtedy nenašli premožiteľa v desiatich zápasoch za sebou. Triumf Holandska, ktoré v Hamburgu inkasovalo ako prvé, zariadil v 83. minúte striedajúci útočník Wout Weghorst.

Otáčať duel nie je jednoduché

„Síce sme inkasovali ako prví, ale mali sme svoj plán a ten nám nakoniec vyšiel. Otáčať duel nie je nikdy jednoduché, no my sme to dnes dokázali a som si istý, že do ďalších zápasov nám to môže len pomôcť,“ povedal pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) krídelník Cody Gakpo, ktorý v 29. minúte vyrovnal na 1:1 a odpovedal na zásah Poliaka Adama Buksu.

„Záleží na bodoch. Tie sme dnes nezískali, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na náš výkon,“ zhodnotil zakončovateľ, ktorý nastúpil na pozícii nedoliečeného Roberta Lewandowského. Poľský kanonier číslo 1 síce sedel na lavička náhradníkov, do duelu však nezasiahol.

21 streleckých pokusov

Holanďania si v zápase proti Poliakom pripísali na konto 21 streleckých pokusov, čo je najviac spomedzi všetkých tímov, ktoré zasiahli do doterajšieho priebehu šampionátu. Aktívnejší čo do počtu striel boli predtým naposledy v roku 2012, keď proti Dánsku vystrelili dovedna 32-krát.

„Musíme byť viac klinickí v zakončení. Dnes nám to vyšlo, ale mali sme šesť či sedem ďalších príležitostí. Ak to nezlepšíme, budeme mať na turnaji problémy,“ povedal pre web UEFA autor rozhodujúceho zásahu Wout Weghorst, ktorý skóroval iba 2 minúty a 18 sekúnd po príchode z lavičky.

Holanďania odohrajú nasledujúci duel v piatok od 21.00 h v Lipsku proti favorizovaným Francúzom. Poľsko sa v rovnaký deň o 18.00 h stretne v Berlíne s Rakúskom.