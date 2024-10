Pokračovanie politickej kariéry Ivana Korčoka rozdeľuje verejnosť. U koho by mal najväčšiu podporu?

Diskusia o politických ambíciách bývalého prezidentského kandidáta Ivana Korčoka opäť ožila, keď sám Korčok potvrdil svoj záujem o budúcnosť v slovenskej politike. Verejná mienka je však rozdelená.

Ukázal to prieskum NMS Market Research, ktorý agentúra robila v dňoch 5. až 9. septembra na vzorke 1 001 respondentov. Z prieskumu vyplynulo, že takmer tretina občanov očakáva, že sa Korčok bude stranícky angažovať, zatiaľ čo 36 percent opýtaných je proti. Zvyšná tretina sa nedokázala vyjadriť.

Podpora vstupu do straníckej politiky

Výsledky ukázali, že podpora vstupu Ivana Korčoka do straníckej politiky je zvlášť vysoká medzi mladými vo veku 18 až 24 rokov (60 percent) a obyvateľmi Bratislavy a Košíc (40 percent). Naopak, občania nad 65 rokov sa vo väčšine (56 percent) vyjadrili proti jeho vstupu do straníckej politiky.

„Výsledky prieskumu potvrdzujú fakt, že Ivan Korčok sa môže v prípade vstupu do straníckej politiky opierať hlavne o svojich voličov z prezidentských volieb. Podpora pre jeho stranícke angažovanie sa však neukazuje ako automatická a o hlasy voličov bude musieť ešte výraznejšie zabojovať,” zhodnotil analytik NMS Mikuláš Hanes.

Podpora medzi voličmi opozičných strán

Prieskum poukázal aj na to, že Korčok má najväčšiu podporu medzi voličmi strán Sloboda a Solidarita (SaS), Demokrati a Progresívne Slovensko (PS). Voliči SaS očakávajú jeho pripojenie sa k Pravicovému bloku alebo snahu o spojenie s Demokratmi.

Voliči Demokratov a Progresívneho Slovenska preferujú jeho vstup do ich strany. O voľbe strany, ktorej súčasťou by bol Ivan Korčok, by v najbližších parlamentných voľbách uvažovalo 31 percent občanov.

Korčoka by podporilo malé percento nevoličov

Podľa prieskumu by najväčšiu podporu mohol Ivan Korčok získať medzi voličmi PS, Demokrati a SaS, ale aj medzi prívržencami KDH, Sme rodina, hnutia Slovensko a Za ľudí. Dokonca aj 20 percent voličov Hlasu-SD by ho mohlo podporiť.

Prieskum zároveň ukázal, že medzi nevoličmi a respondentmi, ktorí odmietli uviesť svoju voľbu, je len malé percento tých, ktorí by Korčoka podporili. To naznačuje, že jeho vstup do straníckej politiky by skôr preskupil voličov medzi existujúcimi stranami, než mobilizoval nové skupiny voličov.