Pokles nezamestnanosti je len optický klam, analytik hovorí o zdanlivej stabilite pracovného trhu

Slovenská ekonomika v posledných štvrťrokoch citeľne spomaľuje a jej ochladenie sa začína prejavovať aj na domácom trhu práce. Napriek tomu sa miera nezamestnanosti stále drží blízko historických miním.
Ako upozorňuje analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák, za zdanlivou stabilitou pracovného trhu sa skrývajú štrukturálne zmeny, od starnutia populácie cez odchod časti obyvateľov do predčasného dôchodku až po utlmený rast zamestnanosti. „Pokles nezamestnanosti na Slovensku neodzrkadľuje silnejúci dopyt po zamestnancoch, ale skôr úbytok pracovnej sily,“ zdôrazňuje Koršňák.
Slovensko patrí medzi výnimky
Podľa analýzy UniCredit Bank sa miera nezamestnanosti v Európskej únii drží v priemere na úrovni 6 %, čo je len mierne nad historickým minimom. Slovensko pritom patrí medzi výnimky v strednej a východnej Európe, kde je nezamestnanosť mierne nižšia ako pred vypuknutím pandémie.
Kým koncom roka 2019 dosahovala 5,7 %, aktuálne sa pohybuje okolo 5,4 %, čo je síce nad priemerom regiónu, ale pod priemerom EÚ. Koršňák však upozorňuje, že „klesajúca nezamestnanosť nie je výsledkom rastu počtu pracovných miest, keďže zamestnanosť je dnes nižšia ako pred piatimi rokmi„.
Trh práce sa ochladzuje. Slovensko čaká demografická, digitálna aj klimatická výzva
Slovensko patrí k trom krajinám EÚ, ktoré stále nedosiahli predpandemickú úroveň zamestnanosti. Od konca roka 2019 ubudlo z trhu práce viac ako 50-tisíc ekonomicky aktívnych ľudí, teda približne 1,9 % pracovnej sily. Kým v iných krajinách sa do pracovného procesu zapojilo viac ľudí, Slovensko čelí opačnému trendu.
Podľa analytika za to môže najmä nevhodne nastavená dôchodková legislatíva, ktorá motivovala tisíce ľudí k predčasnému odchodu z trhu práce. „Počet predčasných dôchodcov sa od roku 2019 strojnásobil, a to z približne 13-tisíc na viac než 41-tisíc,“ pripomína Koršňák.
Demografické zmeny situáciu zhoršujú
Demografické zmeny zhoršujú situáciu ešte viac. Populácia v produktívnom veku sa zmenšuje a v najbližších troch rokoch má Slovensko prísť o ďalších 70-tisíc ľudí vo veku 20 až 64 rokov, teda viac ako 2 % pracovnej sily.
To vytvára tlak na firmy, ktoré už dnes pociťujú nedostatok zamestnancov a sú nútené hľadať riešenia v zahraničí. „Pokles ekonomicky aktívnej populácie bude naďalej vytvárať napätú situáciu na domácom trhu práce,“ konštatuje Koršňák.
Pracovná sila mizne
Zaujímavým paradoxom je, že napriek slabšiemu ekonomickému rastu a stagnujúcej zamestnanosti miera nezamestnanosti neklesá kvôli tvorbe nových pracovných miest, ale preto, že pracovná sila jednoducho mizne – najmä v dôsledku starnutia populácie a odchodu ľudí do dôchodku. Tento jav pomáha udržiavať nízku nezamestnanosť, no zároveň brzdí rast ekonomiky, ktorá má čoraz menší potenciál na expanziu.
Slovenské firmy riešia dilemu, ako na pracovnom trhu udržať generáciu Z aj starších zamestnancov
V celoeurópskom kontexte si Slovensko zachováva podobnú mieru ekonomickej aktivity ako priemer EÚ, teda približne 49 až 50 % populácie je ekonomicky aktívnych, čo je porovnateľné s Českou republikou. Krajiny ako Malta, Írsko či Cyprus však dokázali v posledných rokoch zvýšiť počet pracujúcich o dvojciferné percentá, zatiaľ čo Slovensko zaznamenalo pokles.
Starnutie populácie ako najväčšia výzva
Podľa analytika bude starnutie populácie najväčšou výzvou slovenského trhu práce v nasledujúcich rokoch. Očakáva sa, že vplyv demografie len čiastočne zmierni obmedzenie predčasných dôchodkov a postupné predlžovanie veku odchodu do penzie. Napriek tomu ekonomický rast oslabený fiškálnou konsolidáciou nebude generovať dostatok nových pracovných miest.
„Nárast nezamestnanosti spôsobený spomalením ekonomiky bude len dočasný a pravdepodobne ani vo svojom maxime nepresiahne jeden percentuálny bod,“ predpovedá Koršňák.
Dva piliere
Budúcnosť trhu práce bude podľa neho stáť na dvoch pilieroch, a to zvyšovaní ekonomickej aktivity a dovoze pracovnej sily. Pomôcť môže aj širšie zapojenie čiastočných úväzkov, ktoré by uľahčili návrat žien z materskej dovolenky a umožnili dôchodcom pracovať dlhšie. Dôležitú rolu však zohrá aj technologický pokrok.
Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. Analytici predpovedajú, čo nás čaká nasledujúce mesiace
„Automatizácia a umelá inteligencia nemusia byť pre slovenský trh práce hrozbou, ale skôr záchrannou brzdou, ktorá pomôže kompenzovať nedostatok pracovnej sily,“ uzatvára Koršňák.